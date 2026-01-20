Държавата изтегли първия си заем от 150 млн. евро за тази година

Държавата изтегли първия си заем за тази година. Министерството на финансите е пласирало днес двугодишни държавни ценни книжа, деноминирани в евро на стойност 150 млн. евро при средна годишна лихва от 2.33%.

Общият размер на подадените поръчки е бил двойно по-голям - 336,7 млн. евро.

На 26 януари предстои следващ аукцион за продажба на ДЦК с пет-годишна срочност и също в размер на 150 млн. евро. Те ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,75 на сто.

Държавата все още няма приет бюджет за 2026 г. и извършва разходите си и събирането на приходите с удължителен закон на бюджета от изминалата 2025 г. По отношение на поемането на нов дълг, докато не е гласуван редовен бюджет, правителството може да тегли заеми единствено за обслужване на падежиращи стари задължения.