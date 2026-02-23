МФ емитира още 150 млн. евро нов дълг

Pixabay Емисиите на дълг са ограничени до рефинансиране на дълга в обръщение.

Финансовото министерство емитира нов дълг на вътрешния пазар в размер на 150 млн. евро, съобщава БНБ. С това поетият от началото на годината дълг вече достига 600 млн. евро, припомня БТА.

Аукционът на двугодишните държавни ценни книжа е предизвикал интерес - допуснати са поръчки със съвкупна номинална стойност 285 808 000 евро. Това представлява коефициент на покритие от 1.91. Среднопретеглената годишна доходност, постигната на аукциона, възлиза на 2.37%. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99,67 евро на 100 евро номинал. В аукциона са участвали 8 първични дилъри на ДЦК. Финансовото министерство е одобрило поръчки в размер на 150 млн. евро.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.