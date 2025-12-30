Медия без
Гражданите ще могат да инвестират през телефона в държавни ценни книжа

МФ предлага нова стратегия за емисии на вътрешен дълг, насочена към непрофесионални инвеститори

Днес, 12:36
Интернет

Финансовото министерство предлага сериозна реформа в реда за емитиране на дълг на вътрешния пазар. Целта е да се улесни достъпа на граждани до емисиите на държавни ценни книжа и те да станат атрактивна алтернатива на депозитите. За целта ще бъде разработен нов уеб портал за регистрация и подаване на поръчки - е-ДЦК, мобилно приложение със същите функционалности и изцяло нов модел на таксуване на услугата. 

Това става ясно от разработени от финансовото министерство стратегия и концепция за предлагане на ДЦК, насочени към индивидуални инвеститори. Стратегията бе одобрена днес от правителството в оставка. 

 

Как е организирана системата в момента 

 

И в момента инвестициите в ДЦК на теория са възможни за индивидуални инвеститори, но достъпът е силно ограничен, защото е ориентиран към професионални участници. Книжата се пласират от избрани банки първични дилъри. По данни на МФ първичните дилъри разполагат с близо 1400 точки за продажба, но много често в клоновете няма достатъчно добра организация и се налага честа комуникация с централните звена. Закупуването на книжа става в рамките на организираните от БНБ аукциони, като индивидуалните инвеститори често се разколебават заради недостатъчна яснота за тарифите на първичните чите дилъри и особеностите при вторичния пазар, където възможността за продажба преди падеж на справедлива цена е затруднена, изтъкват от МФ. 

Затова оттам предлагат разработване на пазара конкретно за индивидуални инвеститори, като търговията с ДЦК за граждани в същото време спазва общата нормативна рамка. 

 

Двойни емисии на книжа и отпадане на таксите и комисионните при записване 

 

Концепцията на МФ предвижда да може да се организират двойни емисии книжа. На първи етап - емисия, насочена към професионални участници, която на практика да определи пазарната цена на дълга. На втори етап ще има предлагане само към индивидуални инвеститори. Тези двойни емисии ще гарантират постигането на необходимото дългово финансиране на държавата в рамките на първата емисия, и в същото време предоставяне на облекчен достъп на индивидуални инвеститори. Ще може да се провеждат и специализирани емисии, предназначени само за граждани, които ще са с по-къс матуритет, няма да се търгуват на вторичен пазар и ще бъде осигурен канал за обратно изкупуване от МФ. Първичните поръчки от страна на граждани ще бъдат освободени от такси и комисионни, като ще има прозрачни тарифи за последващо обслужване и операции. Наред с електронното записване през уеб платформа и приложение, ще може да се инвестира и присъствено през клоновете на “Български пощи”.

