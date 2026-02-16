Русия се задъхва от непродаден петрол

Капацитетът на нефтените хранилища на територията на Русия се приближава до изчерпване, тъй като петролните компании срещат нарастващи трудности с продажбите в Индия, пише Reuters, позовавайки се на данни на анализаторите от Kpler и Rystad Energy.

Превърналата се в най-голям купувач на морските доставки от сорта Urals Индия през януари е намалила вноса с една трета - до 1,1 млн. барела дневно от средно 1,7 млн. през миналата година. В резултат около 150 млн. барела, изнесени с танкери от руските пристанища, са „заседнали“ в морето, а общият износ на руски петрол започва да спада: през февруари той е около 2,8 млн. барела на ден срещу 3,4 млн. през януари.

Наземните хранилища позволяват на Русия да съхранява само около 32 млн. барела - което е едва 3-4 дни от текущия добив. При това около половината от този обем вече е използван, изчисляват в Kpler на база сателитни снимки.

Невъзможността да се съхранява петрол ще доведе до това, че компаниите ще бъдат принудени да намалят добива - приблизително с 300 хиляди барела дневно до март-април, прогнозира Rystad Energy. Частично проблемът с непродадения петрол може да бъде решен от обширната мрежа тръбопроводи на „Транснефт“ - общо тя може да побере около 100 млн. барела, оценяват от Kpler. И този обем обаче е малък в сравнение с мащабите на добива - около 11 дни производство.

Поради трудностите с продажбите руските петролни компании вече са намалили производството - със 100 хиляди барела дневно през декември и с още 26 хиляди през януари, съобщават източници на Bloomberg, запознати със засекретената държавна статистика.