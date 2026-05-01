Консултациите за новото правителство започват на 5 май

Президентът Илияна Йотова ще започне на 5 май консултациите с парламентарните групи за сформиране на ново правителство.

"Както винаги досега сме правили консултациите - с всяка една група поотделно, за да дам възможност на всеки да каже своето мнение как ще работи оттук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по Плана за възстановяване - доста неща. Аз силно се надявам да има и голяма пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене", заяви Йотова, цитирана от БНТ.

След тази процедура следва връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Първата политическа сила с пълно мнозинство в новия парламента е "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев, следвана от ГЕРБ-СДС, разделилите се на две парламентарни групи ПП и ДБ, ДПС и "Възраждане".