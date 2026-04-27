Лице от тесния кръг на Радев категорично отхвърли лева

Михаела Доцова заяви твърда подкрепа за ЕС и НАТО

Днес, 13:45
Михаела Доцова
FB/Подкрепа за “Прогресивна България”
Михаела Доцова

Михаела Доцова - депутат от "Прогресивна България (ПБ) и един от малцината обявени публично членове на партийното ръководство, категорично отхвърли дори да се обсъжда връщането на лева. Днес пред Нова телевизия тя припомни, че Румен Радев не бе поискал референдум срещу въвеждане на еврото, а кога да се случи, тоест за датата . "Несериозно е промяна на която и да е валута през шест месеца", каза тя. Добави, че "няма никаква възможност” за обсъждане на връщането на лева.

Доцова декларира и твърда цялостна евроатлантическа позиция: „България е член на ЕС и трябва да остане такава - достоен партньор, който участва стабилно в процеса на вземане на решения. Това означава както съдействие за формиране на европейските политики и ценности, така и защита на националния интерес. Никога никой от „Прогресивна България” не е поставял под въпрос европейското развитие на страната. Ние сме част от голямото европейско семейство, част от голямото натовско семейство. Но при всички положения участваме стабилно във взимането на решения и в двата съюза. Не съм чула някой да заявява посока на изваждането на България от НАТО”.

Доцова е на 42 години, юрист, част от кариерата ѝ преминава в МОСВ като директор на дирекция „Правна“. В министерството е била още главен секретар и началник на кабинета на министъра. Има опит в администрацията на Народното събрание, както и в администрацията на София - област. Водеше листата в 23-ти район в столицата. При учредяването на ПБ на 17 април във Велико Търново партията спести повечето от имената на членовете на ръководството, съобщени бяха нейното и на Петър Витанов, Николай Копринков, Димитър Здравков, Гълъб Донев, Димитър Стоянов. Очаква се Доцова да е едно от водещите лица на ПБ.

Ключови думи:

Михаела Доцова, Прогресивна България, ПБ, лева, връщане на лева, евро, еврото

Още новини по темата

"Прогресивна България" планира по-кратко учене за бакалавър и магистър

25 Апр. 2026

Чий е Радев и накъде тръгва "Прогресивна България"

25 Апр. 2026

Новата партия на Радев пази в строга тайна ръководството си
23 Апр. 2026

Общинари бавно и полека стават радевисти
23 Апр. 2026

Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката
22 Апр. 2026

Кампанията на "Прогресивна България" е захранена с 1.1 млн. евро
21 Апр. 2026

Радев обърна вота в смесените райони 
20 Апр. 2026

Румен Радев спечели безапелационно
20 Апр. 2026

Радев обяви победа над "старите партии"
19 Апр. 2026

Радев официално стана председател на партия
17 Апр. 2026

Радевата "Прогресивна България" ползва руски хаштагове в TikTok
17 Апр. 2026

Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ
16 Апр. 2026

Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция
15 Апр. 2026

Българите се убедиха, че еврото не "хапе"
14 Апр. 2026

