Прокуратурата не видя пречки за регистрацията на "Прогресивна България"

Софийският градски съд разгледа делото за регистрация на партия "Прогресивна България" и ще се произнесе в срок по заявлението за включването ѝ в регистъра на политическите партии, предаде БТА.

Адвокат Стефан Вълчев, който представлява "Прогресивна България", поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. Съобразили сме се със закона за политическите партии, представени са всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост, каза Вълчев.

Прокурор Милен Ютеров от Софийската градска прокуратура заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. Не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.

Съдът има 14 дни да се произнесе.

Както "Сега" вече писа председател на партията е премиерът Румен Радев. Учредителното събрание е избрало контролен съвет, чийто председател е вътрешният министър Иван Демерджиев.

За изборите през април представителите на бившия президент и настоящ премиер подадоха документи за коалиция от партии, която се казва "Прогресивна България" и включваше партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият Народ".

Законът за политическита партии казва, че в срок до три месеца от учредяването политическата партия трябва да разполага с най-малко 2500 действителни индивидуални членове и да подаде заявление за вписване в Регистъра на политическите партии при Софийския градски съд. Регистрацията се извършва от съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява.