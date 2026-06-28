"Прогресивна България" иска одит на парите за пенсионерите и хората с увреждания

Група депутати от "Прогресивна България" предлагат Сметната палата да направи одит дали ръстът на пенсиите и социалните помощи между 2020 - 2026 г. отговаря на ръста на социалните осигуровки. Това се разбра от участие на шефа на ПГ на управляващата партия Петър Витанов в бТВ тази вечер.

На въпрос на водещата до какво ще доведе това, той отговори, че това няма да доведе до намаляване на парите на пенсионерите, но искали да се разкрие "волунтаристичният подход", при който са вдигани парите за пенсиите като "на циганска сватба". Според Витанов е важно да се разбере по какъв начин са вземани решенията и дали са били ефективни и "ако не са били такива, да направим така, че такъв тип решения да бъдат ефективни". Това трябва да води до извод, според него, дали трябва да се увеличава едно или друго социално плащане.

Витанов съобщи, че същият одит ще бъде поискан и за пътните проекти, включително скандалните мантинели. Концепцията на управляващите вероятно е замразяване на социалните плащания.

Целта на одита е да се установи дали разходите не са се увеличавали прекалено много спрямо приходите, става ясно от мотивите на управляващите депутати. Сметната палата трябва да е готова с одита си до края на октомври. (Цялото предложение вижте тук.)

Витанов обеща да има конструктивен разговор за бюджета в парламента, но не става дума за оттеглянето му.

Според Витанов нуждата от Комисията по досиетата е отпаднала. По този повод той цитира пернишка поговорка "Снег вАли, а я кОсим". Той е убеден, че тя само харчи пари и е напълно безсмислена.