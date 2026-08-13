Кабинетът "Радев" разрешава завода за барут на Гебрев

Правителството на Румен Радев скоростно разрешава бъдещият завод за барут на Емилиян Гебрев. Това се подразбира от качено за обществено обсъждане проектопостановление на Министерски съвет за включване на „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД като нови обекти към Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

Именно една от двете фирми - „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД, бе придобита от известния оръжеен търговец Емилиян Гебрев, който е собственик и на фирмата "ЕМКО" и оръжейния завод "Дунарит". Тогава Financial Times обяви, че 50 на сто от българската оръжейна продукция отива в Украйна, а значителна част от доставките се пада на компания на Гебрев.

Като едноличен собственик на дружеството "Караш инвест" ЕООД е посочен неговият син Христо Емилиянов Гебрев. Дружеството произвежда взривни вещества. Отделно има и много складове за съхранение на оръжие и боеприпаси. Производствената база е край Смядово, Шуменско и именно там се предвижда е бъдещия завод за барут.

Абсолютно същото проектопостановление бе вкарано в Министерски съвет през 2024 г. То обаче бе изненадващо оттеглено и то по време на правителството заседание. За да бъде прието трябваше положително становище на ДАНС. ДАНС обаче изтегли в последната секунда иначе даденото си положително становище и така пропадна и постановлението на МС, и завода за барут на Гебрев.

На два пъти след това, тогавашния министър на икономиката в кабинета "Денков" - Богдан Богданов - веднъж пред комисия на парламента през март 2024, и втори път пред Нова телевизия през октомври 2024,, обяви че е имало намеса на Делян Пеевски, за да бъде блокирано постановлението, което е било на практика разрешаването на проекта за завода за барут.Самият лидер на ДПС никога не е коментирал случая.

По онова време темата коментира и самия Гебрев, който обяви, ме като не му дават да направи завод за барут в България, то тогава ще го направи някъде другаде.

Още в първите месеци на управлението си обаче, Румен Радев и правителството бързат да вкарат фирмата в стратегическите обекти и така на практика да разрешат изграждането му.

Трябва да се отбележи, че междувременно правителствата след 2024 г. сключиха споразумение с германската оръжейна компания "Райнметал" за изграждане на два завода, като единият е също за барут. Другият се предвижда да прави 155-мм снаряди по стандарт на НАТО.

Като основание за включването на „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД в списъка на стратегическите обекти и през 2024, и и сега, се посочва техният предмет на дейност - производството, търговия и съхранение на продукти, свързани с отбраната. Те биха имали "важно значение при планиране на гражданските ресурси за отбрана, в последващите етапи по разработването на новия Държавен военновременен план и ще допринесат като цяло за отбранителната и националната сигурност", посочват авторите на промените.

Във въпросният списък са язовири, военни заводи, АЕЦ "Козлодуй", тецове, петролна рафинерия, електрически подстанции, мобилни оператори. Стратегически обекти са и президентството, Народното събрание, Министерският съвет, резиденция "Бояна" и целият комплекс наоколо, външното министерство, комисията по досиетата, обекти на МВР, МО и спецслужбите. Там е примерно и оградата срещу мигрантите по границата с Турция.

Целта на включването сега на двете фирми била "сигурността на дружествата при реализирането на политиките по охрана и превенция, обезпечаващи предотвратяването и пресичането на кибератаки, тероризъм и други противообществени прояви и престъпления в особено чувствителните зони в обектите". "Ще се използва експертизата на ДАНС, съобразно компетентните ѝ правомощия, за да се повиши сигурността на обектите, които са част от критична инфраструктура в сектор „Икономика“. Тези обекти, съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Правилника за неговото приложение са под прякото наблюдение, защита и контрол от страна на ДАНС", пише още в мотивите.

Другата фирма, която икономическото министерство иска да включи в списъка - „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД, пък е собственост на Борис Редански. Основната дейност на дружеството е свързана с търговия с оръжие и производство на обемно-детониращи боеприпаси, които се наричат още термобарични и са много по-мощни от конвенционалните. Фирмата има производствена база край Кюстендил.