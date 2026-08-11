"ЕМКО" отхвърли още версии за пожара в склада край Трявна

След като вчера оръжейната фирма „ЕМКО“ ООД, чийто собственик е Емилиян Гебрев, изключи вероятността човешка грешка да е причината за взривовете в склада край Трявна, днес фирмата отхвърли и друга версия - че причината е превозно средство, използвано при товаро-разтоварни дейности. Кметът на община Трявна Денчо Минев вчера съобщи, че причината за взрива е "запален камион".

"Няма такава вероятност, поради простата причина, че превозното средство е товарен камион, с който се е превозила продукция от производството от помещение към склада за съхранение. Около 10 минути преди инцидента е разтоварена продукция в склада и превозното средство е било подготвено да отива към друг склад“, заяви управителят на обекта на "ЕМКО" Славчо Димиев.

Няма версия пожарът да е причинен от късо съединение, електрическа искра, тъй като в склада, в който е станал взрива, няма електрическа мрежа.

"От това, което са видели нашите работници, които са обслужвали в момента тази разтоварната дейност, е започнало запалване отвътре навън в складовото помещение. Това запалване тепърва ще бъде изяснено като причина каква е", заяви Димиев.