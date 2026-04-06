Арестуваният за палежа на чешка военна фабрика се оказа американец

Той оспори в съда твърденията на чешките власти, но поиска да бъде екстрадиран, за да се защити

06 Апр. 2026
Американският гражданин в съдебната зала в Хасково
26-годишният мъж, издирван от чешките власти за участие в палеж на военен склад с боеприпаси, който бе задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да напусне България преди дни, се оказа американски гражданин. Окръжният съд в Хасково постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

Натхан Лимесанд е обявен за международно издирване заради участие в организирана престъпна група от поне осем души, съобщава Нова тв. Според разследването те са подпалили военна фабрика в Чехия, в която се съхранява и военна продукция, включително дронове. Щетите по сградите се оценяват на около 150 млн. чешки крони, а унищожената продукция - на още 100 млн. крони.

По данни на властите, след извършването на палежа участници в групата са публикували съобщение в социална мрежа, че действията им са насочени срещу военната кампания на Израел в Газа. В съдебната зала Лимесанд заяви, че „Палестина трябва да бъде свободна“.

Американецът оспори обвиненията на чешките власти, но заяви пред съда, че желае да бъде екстрадиран в Чехия, за да се защити. До приключване на процедурата той поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прие, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението, както и риск да се укрие или да извърши друго престъпление, и го остави в ареста. Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.

