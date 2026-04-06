МВР взе книжката на Явор Божанков и го докладва на прокурор

Вътрешният министър потвърди случката и обяви, че тя е доказателство как в МВР нямало двойни стандарти

06 Апр. 2026
Явор Божанков

Полицията в Горна Оряховица е докладвала депутата от ПП-ДБ Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка, съобщи Нова тв.

В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати. 

По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане - да спре за проверка. Книжката му е отнета за три месеца. Делото е вече в СГП. 

Първото официално потвърждение на случая дойде от служебния вътрешен министър Емил Дечев, който говори пред журналисти в Пловдив. 

"Информацията, която имам, е, че той е шофирал автомобил, не се подчинил на разпореждане на Пътна полиция да спре за проверка, явил се е на следващия ден в районното управление и поради тази причина автомобилът му е бил дерегистриран, наложена му е глоба с акт за установяване на административно нарушение, с принудителна административна мярка е иззета шофьорската книжка", обяви Дечев. Той потвърди и, че събраните от полицията материали по тази преписка са изпратени в Софийска градска прокуратура, за да прецени дали има достатъчно данни за извършено престъпление.

"Между другото, искам да обърна внимание, че този случай е поредното доказателство, че това правителство, начело с неговия министър-председател, и в частност МВР, не е ничие, не е наше или ваше, а то се опитва да си изпълни основните задължения – да гарантира по един обективен начин както прозрачността, честността и демократичността на предстоящите парламентарни избори, ограничавайки максимално всички изборни нарушения и престъпления, така и да покаже, че МВР няма двойни стандарти, няма различен подход спрямо политици или лица, които по някакъв начин в дейността си обслужват определена партия или определена политическа коалиция. Ние не се влияем кой от коя партия или партийна коалиция е. Нашият подход е абсолютно еднакъв спрямо всички, без значение от партийната принадлежност. Няма двойни стандарти, няма наше МВР", подчерта вътрешният министър.

Още новини по темата

Почина бившият главен секретар на МВР Валентин Петров

04 Апр. 2026

Гюров: Иззехме половин милион евро за купуване на гласове
02 Апр. 2026

МВР променя правилата за колите на починалите

31 Март 2026

Криптоизмамник е завлякъл със стотици хиляди евро много българи
26 Март 2026

Ще разпознаваме служителите на МВР по нови знаци

25 Март 2026

Кадровата чистка в МВР подхвана и районните полицейски началници
24 Март 2026

Денков разкритикува "Демократична България" заради спора около Божанков
24 Март 2026

МВР: Разследванията за купуване на гласове са с 1325% повече
23 Март 2026

Бербатов получи акт за неправилно съхранение на личното оръжие
21 Март 2026

Колко кадрила ще издържи МВР, преди съвсем да се разпадне?
19 Март 2026

МВР се срещна с шефове на TikTok заради опасения за изборите
18 Март 2026

МВР въвежда задължителен детектор на лъжата за ръководните места
18 Март 2026

10 души са арестувани за купуване на гласове и наркотици
17 Март 2026

Прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали тримата край Околчица
11 Март 2026

