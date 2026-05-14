МРРБ и МВР изненадващо скриха ключови данни от сайтовете си

Интерактивната карта на МВР за ПТП е замръзнала на 5-ти май

Новото правителство изглежда е приело курс към връщане на старите порочни практики да се крие важна за обществото информация. МВР и МРРБ изненадващо скриха ключови данни от сайтовете си.

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира, че от сайта на Министерството на регионалното развитие са изчезнали заданията за текущи ремонти и поддръжка на пътищата, които служебният министър Николай Недялков бе наредил да се публикуват.

"Заданията са единственият начин обществото да разбере за какво точно се плащат стотици милиони. Без тях контролът е невъзможен. Това, което служебното правителство публикува, разкри шокираща практика - изплащане на огромни суми за дейности, които съществуват само на хартия, но не и на асфалта. Когато няма публично задание, парите потъват в "черна дупка", а пътната безопасност остава мираж", коментират в позиция до медиите експертите на независимия институт.

Хаосът с €5.9 млрд. за пътища лъсна като на длан Буквално за нула време служебното правителство извади на длан цялата истина за пътните обществените поръчки и състоянието на шосейната мрежа. Това се случи с публикуване на интерактивни карти с различни данни за пътищата.

От ИПБ задават въпроса дали засекретяването на данните е

"аминистративен преврат или политическо решение?

Новият министър, арх. Иван Шишков, дължи отговор - това новият курс на новото правителство ли е, или е дело на чиновници от средното управленско ниво, свикнали да работят в мрак.

"Премахването на информацията е пряко доказателство, че някой се страхува от граждански контрол върху милионите за пътна поддръжка", категорични са от ИПБ.

От института настояват всички задания незабавно да се публикуват отново на сайта на МРРБ. А този, който е наредил да бъдат свалени документите, да бъде наказан.

А Мартин Атанасов - младежът, който направи „Черна писта” - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната, обяви с пост в социалните мрежи, че МВР тихомълком е спрял да подържа картата си на катастрофи. Той каза, че „Черна писта” е осветила карата за катастрофите не само като статистика, а също така е била достъпна информация за всички.

„След като проектът тръгна, държавата реши, че трябва да поеме сама тази инициатива, което беше добра идея, и създаде собствена карта за по-малко от месец. Картата на МВР се поддържаше ежедневно. Но от седмица насам данни стоят „замръзнали” на дата 5 май, 17:30 ч. Така няма информация къде са проблемите”, обясни Атанасов. Той призова картата да бъде пусната отново, тъй като темата не е престанала да бъде актуална.