МВР спира за дни електронната услуга за издаване на паспорт

Временно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорт. Това обявиха в официално съобщение от МВР.

Тя няма да е достъпна от 17 часа на 22 април до 9 часа на 27 април.

Това се налага във връзка с предстоящото въвеждане на нов образец на паспорт и необходимостта от временно преустановяване на предоставянето на електронната услуга за издаване на паспорт. Затова и споменатата услуга, предоставяна чрез Портала за електронни административни услуги на МВР няма да е достъпна, информират от Дирекция „Български документи за самоличност“.

Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г., твърдят още от вътрешното министерство.

От МВР съобщават още, че дирекция „Български документи за самоличност“ с нов административен център в столицата, който е с адрес ж.к. „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ № 82.

В същото време в звената на отдел „Български документи за самоличност“ - СДВР към Седмо и Осмо столични районни управления от 27 април се преустановява приемът на заявления за издаване на документи за самоличност.

От тази дата заявленията за издаване на документи за самоличност ще се подават именно в новооткрития Център за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, ж.к. „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ № 82, всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа.

Новосъздаденият Център разполага с безплатен паркинг и 15 гишета за административно обслужване. Разположен е до спирка на градския транспорт „бл. 458, ж.к. Младост 4“ и е в непосредствена близост до метростанция „Бизнес парк София“.

В новия Център се приемат следните заявления:

за издаване на лична карта и/или паспорт от всички български граждани, независимо от постоянния им адрес;

за подновяване на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичане на срока на валидност на документа или издаване на дубликат само на граждани с постоянен адрес в гр. София.

В новия център гражданите ще могат да получават издадените документи по заявления, подадени до 27 април 2026 г. в столичните 7 и 8 районни управления.

Междувременно на редовното си заседание в сряда, Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за актуализиране на таксите за издаване на български лични документи от ново поколение.

Причините, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт, са свързани с изпълнението на Модела за централизирана персонализация на българските лични документи (БЛД), одобрен с решение на Министерския съвет от 2017 г. и последвалото реално изпълнение на централизираното персонализиране при издаването на новото поколение БЛД.

Планирано е от 27 април 2026 г. осигуряването на техническа възможност за централизирано персонализиране на 27 вида образци на БЛД от новото поколение в съответствие с действащото международното и национално право. Предлага се актуализиране на таксите, като се въвеждат нови такси за 4 документа, които до настоящия момент не са издавани и не е била предвидена държавна такса, сред тях - паспорт с 10-годишен срок на валидност и временната карта за самоличност. С проекта се постига съответствие на таксите с разходите на МВР за извършване на услугите, като сумите са предварително определени и предвидими; осъществява се развитие на БЛД, което отговаря на задължителните европейски и международни стандарти.