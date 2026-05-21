МО и МВР се изправиха пред неразрешима задача със заплатите

Кабинетът няма как да спести от заплати, ако изключи силовите министерства от съкращенията

Днес, 06:40
Финансовото министерство се опитва да свие разходите за заплати, но трудно ще го постигне без МВР и МО.
Финансовото министерство се опитва да свие разходите за заплати, но трудно ще го постигне без МВР и МО.

Изключването на силовите структури от изискването да реализират 10% икономии от разходи за заплати към 1 септември до голяма степен ще обезсили тази бюджетна мярка. Разходите за персонал само в МВР и МО, без да се отчитат останалите силови структури, възлизат на 49% от всички разходи по перо персонал в държавния бюджет. Така бюджетните икономии от намаляване на разходите за персонал няма да са големи. 

Това показва прегледът на заложените разходи за заплати в бюджет 2025 и очаквания ефект от разпоредените от финансовия министър Гълъб Донев оптимизации в проектобюджет 2026. 

Както “Сега” писа, според дадените от МФ бюджетни указания разпоредителите с бюджет трябва да изготвят така сметките си, че от 1 септември да предложат 10% намаление на разходите за заплати и осигуровки. В тази част от указанието изрично е посочено, че от намалението се изключват униформените служители на МВР, МО, ДАНС, НСО, разузнаването и затворите.

Това на практика ще свие силно очакваните икономии от тази мярка. За разходи за персонал само в МО и МВР през 2025 година бяха заложени 6.285 млрд. лв. при общо 12.737 млрд. лв. разходи за персонал по целия държавен бюджет. Ако към тези разходи на двете министерства бъде приложено ограничение за последните 4 месеца от 10%, спестеното би възлязло на 65 млн. евро (127.3 млн. лв. за МВР) и 82.2 млн. лв. за МО (42 млн. евро). 

Към момента не е ясно защо е допуснато това изключение, след като това са системите с най-голям ръст в разходите за заплати в последните години. През 2025 г. разходите за персонал в МВР се увеличиха с 50%, в ДАТО - с рекордните 75%, в ДАНС - с 66%. Резкият скок дойде след обвързването на основните заплати със средната работна заплата за страната. Сега МФ предлага силовите структури да бъдат изключени от мярката за орязване на общия разход за заплати с 10%, считано от 1 септември. Това вероятно означава частично изключване и от свиването на щатни бройки и оптимизации. В същото време това са системите с най-много незаети щатни бройки. Щатната численост на МВР е 51 565 души - 43 741 на служебно правоотношение и 7824 - на трудово. Незаетите места в момента са 4570 - 4343 на служебно и 227 на трудово правоотношение. Трайно незаети за повече от 6 месеца са 1720 щата. Всъщност на МВР се пада основната част от всички незаети щатове. По данни от последния доклад за администрацията общо незаети щатни бройки в цялата администрация - централна, териториална и общинска, са 12 348, като незаети за повече от шест месеца са 5 729. 

Към момента не е ясно как след изключването на МВР и МО от изискването за 10% орязване на разходите за персонал от 1 септември може да се изпълни другото условие, поставено на всички разпоредители с бюджет, включително МВР и МО - за 10% намаляване на общите разходи спрямо нивата от 2025 г. Ако няма орязване с 10% конкретно на разходите за персонал в МВР и МО, това второ ограничение няма как да се изпълни.

В указанията изрично е посочено всички министерства да готвят проектобюджети без предвиден ръст на заплати заради обвързаност с динамиката на средната работна заплата. Както "Сега" писа, не е ясно дали това юридически може да се предложи в средата на годината и тепърва предстоят спорове. 

