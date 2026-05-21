КЗК съзря "тежки нелоялни практики" в "Кауфланд" и "Т-Маркет"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас - „Кауфланд България“ и „Максима България“ („Т-Маркет“).

КЗК се е задействала заради съмнения за тежки нелоялни практики и натиск срещу българските производители и доставчици на храни. Подозренията се основават на приключилия секторен анализ на пазара на основни стоки, Експертите на антимонополния регулатор са изследвали ценовите политики, отстъпките, търговските маржове, договорите с доставчиците.

Подробности не се съобщават, но според комисията анализът е показал дълбоки структури изкривявания по веригата от нивата до щанда, ощетяващи и производителите, и потребителите.

Ако производството потвърди съмненията, на компаниите - собственици на двете вериги, ще бъдат наложени глоби. Санкциите се определят като проценти от оборотите за периода на нарушенията.