КЗК обвини 3 фирми за болнична храна в картел в София

Второ производство по същото обвинение е за доставка на машини и оборудване за добива и строителството

Днес, 14:57
В две отделни производства Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел общо седем фирми, които са участвали по различни обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за добива и строителството, предава БГНЕС.

Първото производство е по сигнал на народен представител – Васил Пандов, за установяване на картел на пазара на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице – консултант.

Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добива и строителството. Събраните доказателства сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри.

В конкретното производство е постъпило и искане за намаляване или освобождаване от санкция по реда на Програмата за освобождаване от санкции при участие в таен картел (leniency). Програмата на КЗК, която се насърчава и прилага активно и от Европейската комисия, представлява работещ механизъм за по-бързо и ефективно разкритие на картелни споразумения, чието установяване по правило е сложно и продължително.

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място в офисите на фирмите, след съдебно разрешение от Административен съд София-област и със съдействието на отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР.

В срок от 30 дни страните и по двете определения имат право да представят писмени възражения по предявените обвинения, както и да бъдат изслушани пред Комисията. След това Комисията ще се произнесе с окончателни решения. Размерът на санкциите е до 10% от оборота за предходната финансова година, като сред възможните последици е и ограничаване на правото за участие в обществени поръчки.

