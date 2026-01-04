Медия без
Зам.-шеф на КЗК се закани с мистериозна проверка в "специфичен кетъринг"

Тя щяла да бъде анонсирана в понеделник и ще покаже, че институцията е "доста сериозна"

Днес, 18:41
Радомир Чолаков
БГНЕС
Радомир Чолаков

В понеделник Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще анонсирана проверка, която щяла да покаже, че институцията е "доста сериозна".  Това се закани в студиото на "На фокус с Лора Крумова" по Нова тв зам.-шефът на ведомството Радомир Чолаков. Той отказа да посочи подробности, но заяви, че данните са в сферата на "специфичния кетъринг". Чолаков анонсира и проверка за това защо в България няма мляко, но и за нея отказа каквито и да подробности. Зам.-шефът на КЗК даде пример с това какво е станало с влизането на прокуратурата в президентството през 2020 г. и какво се е случило след това, и затова трябвало всяко влизане да е добре подготвено.

"Това, че кабинетът е в оставка, не означава, че няма такъв.  Ясно е, че страната не остава без правителство нито за една секунда. Така че то си функционира. Второто, което трябва да кажем е, че това правителство се намира в една особена ситуация,  защото предстоят очевидно парламентарни избори. И с оглед на предстоящите парламентарни избори трябва много ясно да покаже, че може да управлява", обясни Чолаков.

Попитан за какво най-вече се следи в първите дни на смяната на валутата, Чолаков посочи, че КЗК получава информация от институции за "белези на картелни споразумения". 

Зам.-председателят на комисията за защита на конкуренцията, който е бивш депутат от ГЕРБ, очерта три линии на контрол срещу злоупотреби с въвеждането на еврото. В системата са включени куп институции, които да проверяват текущи сигнали и да следят за цялостни процеси. Първа линия били МВР, кметовете и пощите. Във втора линия са агенцията за приходите, комисията за защита на потребителите, митниците, агенция "Национална сигурност", агенцията по храните. В трета линия са комисиите за защита на конкуренцията, за регулиране на съобщенията, за енергийно и водно регулиране

За първа линия Чолаков даде пример, че, ако при изплащането на пенсии кметове в населени места забележат недоброжелатели към възрастните хора, да се обадят на полицията.

