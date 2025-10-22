Медия без
Антимонополната комисия вече ще проверява и "Черните петъци"

Промени в Закона за защита на конкуренцията развързват ръцете на КЗК да санкционира дори при съмнения

22 Окт. 2025
Свръхактивната Комисия за защита на конкуренцията вече ще проверява и търговците дали не лъжат с цените по време на Черен петък.
Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да следи за забранени картелни споразумения и злоупотреби с господстващо положение на пазара,  вече се включва и в контрола за заблуждаващи реклами около "черните петъци".

От антомонополната комисия съобщиха, че ще проверяват търговци за некоректни послания, подвеждащи намаления и изкуствено завишаване на цените преди намаление, както и за ограничаване на големи отстъпки до единични артикули или липса на достатъчни наличности.

Досега за тези нелоялни практики следяха инспекторите на Комисията за защита на потребителите, които имат служители и звена по различните населени места в страната.

От КЗК обаче смятат, че нелоялните търговски практики засягат и конкурентните отношения, затова искат да участват в контрола на промоционалните кампании, въпреки че нямат териториални подразделения в страната. 

Общо три контролни комисии се включват в засиления контрол по време на предстоящите кампании, обещаващи големи намаления на цените като „Черен петък“, "Черен уикенд", "Черна седмица" - КЗК, Комисията за защита на потребителите и Комисията за регулиране на съобщенията.

"Търговците трябва ясно да посочват стара и нова цена, коректен процент на намаление и да осигурят адекватни количества. Не се допуска представянето като „ексклузивни“ на услуги, които по принцип са достъпни (например безплатна доставка или стандартни срокове за връщане)", обявиха от антимонополната комисия. И уточняват, че ще проверяват сигнали и ще извършва собствени проучвания, а при данни за заблуждаваща реклама ще се самосезират и ще санкционират недобросъвестното поведение.

От своя страна Комисията за защита на потребителите също ще следи дали намаленията в цените са реални, както и за подвеждащи практики на търговците. КЗП ще проверява и дали се спазват изискванията за двойното обозначаване на цените в левове и евро.

Комисията за регулиране на съобщенията ще проверява дали стоките стигат коректно чрез куриерските фирми и пощенските оператори до крайния потребител.

„Съвместните превантивни действия на институциите имат положителен ефект и водят до успокояване на пазара и недопускане на напрежение сред потребителите“, коментира зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

ПО-ШИРОКИ ПРАВОМОЩИЯ

Межудвременно парламентарната икономическа комисия гласува днес на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се дават нови и доста разширени правомощия на антимонополната комисия. Вносители са депутати от управляващата коалиция, но опозицията обяви, че всъщност този законопроект е писан от самата КЗК и има опасения от репресии спрямо "неудобни" бизнеси и компании. 

Например бе гласувано КЗК да проверява и спира сливания и концентрации  със задна дата - до 6 месеца след сключването на сделката, ако има съмнения, че се възпрепятства конкуренцията. "Това е субективен критерий - "съмнения", създава се сериозна правна несигурност", обяви Богдан Богданов от ПП-ДБ. Според Мартин Димитров всяка една концентрация може да бъде атакувана от КЗК до 6 месеца след нейното случване. "Има опасност много широк кръг от сделки да бъдат ревизирани постфактум", посочи и Мартин Димитров. Според законопроекта тези проверки със задна дата важат при сделки между две предприятия, когато общият им оборот надвишава 25 млн. лева

Опозицията критикува и опасността от широко тълкуване на хипотезите за небросъвестни търговски практики, за които глобите може да достигнат 10% от годишния оборот на търговеца.  Например, предвижда се санкция за всяко действие или бездействие във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти, ако търговеца "може" да увреди на интересите на доставчика.

"Твърде голяма свобода се дава на регулатора да преценява дали може или не може", посочи Даниел Лорер. 

Опасения предизвика и новата разпоредба, която позволява КЗК да привлича външни експерти при проверките си във фирмите. "Много съществена промяна е и новата възможност КЗК да прави внезапни проверки по домовете на ръководители на компании, без сериозни предпоставки за това, а само въз основа на изводи от секторни анализи. Това е репресивен метод", посочи Богдан Богданов. 

От ДБ призоваха завишената санкция за нелоялни търговски практики да бъде намалена - вместо 10% от годишния оборот на търговеца, да бъде 10% от оборота на съответната стока, за която е установено нарушение. Вносителите обвиниха опозицията, че защитава интересите на големите търговски вериги.

"Притесненията ви са неоснователни. Въвеждаме европейски практики за защита на конкуренцията", обяви Александър Иванов от ГЕРБ, който е председател на икономическата комисия. 

