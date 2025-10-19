Фирма на Гинка Върбакова иска да строи фотоволтаици сред лозя в Пазарджишко

"Г-жа Върбакова е подала поредният проект за изграждане на нов фотоволтаичен парк - този път върху лозята на с. Априлци на площ от 1400 декара". Това съобщи във Фейсбук природозащитникът Тома Белев.

Става дума за заявка на фирмата „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД" с управител Гинка Върбакова. Това е същата бизнесдама, която през 2018 г. се прочу като кандидат-купувач на активите на чешката ЧЕЗ в България - чрез дружеството "Инерком". Априлци е село в Пазарджишка област, в чието землище "Инерком" вече построи огромна фотововолтаична централа (ФЕЦ) - според китайския производител на соларните панели най-голямата в цяла Източна Европа.

Тома Белев коментира странния факт, че директорът на инспекцията по окслната среда (РИОСВ) в Пазарджик е пуснал подробния устройствен план на новата ФЕЦ за преценка на необходимостта от екологична оценка - при положение че според Закона за опазване на околната среда всеки проект за изграждане на промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода задължително минава през екологична оценка.

Екоактивистът всъщност започва публикацията си със следния риторичен въпрос: "Защо на Пеевски и Т. Попов им е важен Пазарджик?" (Тодор Попов е бившият кмет, чиято партия учасгва в последните извънредни избори за общински съветници, спечелени от "Новото начало" на Делян Пеевски, бел. ред.).

"ФЕЦ на 10 квадратни километра е голям бизнес и се нуждае от подкрепа на ниво общински съвет и РИОСВ", подчертава Белев, който беше зам.-министър на околната среда. И посочва, че РИОСВ - Пазарджик не за първи път прави такива финтове. През 2023 г. общината е депозирала предложение за промяна на устройствения правилник - заради проект върху 7400 декара за производствени зони, и проектът е минал без извършване на задължителната екооценка, пояснява екоактивистът.

Разрастване

"Проектът на „Инерком“ в Априлци край Пазарджик завърши с инсталирането на повече от 834 000 фотоволтаични модула с общ капацитет 400 MW. След финализирането си соларният парк ще е най-големият не само в в България, но и в Източна Европа и на Балканите, способен да захранва 96 000 домове". Това съобщи китайският производител на слънчевите панели за проекта Huasun Energy през лятото на 2024 г.

През последното десетилетие „Инерком“ изгради соларни фотоволтаични паркове с обща мощност над 150 MW в България, Гърция и Румъния, пишат български медии.

Гинка Върбакова не е в управлението на дружеството от ноември 2020 г., като справка в Търговския регистър показва, че на нейно място е Малина Иванова Върбакова, която го управлява заедно с мъжа на Гинка Върбакова Славчо Върбаков, посочва "Економик".