Фирма на Гинка Върбакова иска да строи фотоволтаици сред лозя в Пазарджишко

Става дума за голям проект върху 10 кв. км край Априлци, а РИОСВ се чуди нужна ли е екооценка

Днес, 12:10
Априлци, Пазарджишко, става "Меката на фотоволтаиците"?
"Г-жа Върбакова е подала поредният проект за изграждане на нов фотоволтаичен парк - този път върху лозята на с. Априлци на площ от 1400 декара". Това съобщи във Фейсбук природозащитникът Тома Белев.

Става дума за заявка на фирмата „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД" с управител Гинка Върбакова. Това е  същата бизнесдама, която през 2018 г. се прочу като кандидат-купувач на активите на чешката ЧЕЗ в България - чрез дружеството  "Инерком". Априлци е село в Пазарджишка област, в чието землище  "Инерком" вече построи огромна фотововолтаична централа (ФЕЦ) - според китайския производител на соларните панели най-голямата в цяла Източна Европа.  

Тома Белев коментира странния факт, че директорът на инспекцията по окслната среда (РИОСВ) в Пазарджик е пуснал подробния устройствен план на новата ФЕЦ за преценка на необходимостта от екологична оценка - при положение че според Закона за опазване на околната среда всеки проект за изграждане на промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода задължително минава през екологична оценка.

Екоактивистът всъщност започва публикацията си със следния риторичен въпрос: "Защо на Пеевски и Т. Попов им е важен Пазарджик?" (Тодор Попов е бившият кмет, чиято партия учасгва в последните  извънредни избори за общински съветници, спечелени от "Новото начало" на Делян Пеевски, бел. ред.). 

"ФЕЦ на 10 квадратни километра е голям бизнес и се нуждае от подкрепа на ниво общински съвет и РИОСВ", подчертава Белев, който беше зам.-министър на околната среда. И посочва, че РИОСВ - Пазарджик не за първи път прави такива финтове. През 2023 г. общината е депозирала предложение за промяна на устройствения правилник - заради проект върху 7400 декара за производствени зони, и проектът е минал без извършване на задължителната екооценка, пояснява екоактивистът.

 

Разрастване 

"Проектът на „Инерком“ в Априлци край Пазарджик завърши с инсталирането на повече от 834 000 фотоволтаични модула с общ капацитет 400 MW. След финализирането си соларният парк ще е най-големият не само в в България, но и в Източна Европа и на Балканите, способен да захранва 96 000 домове". Това съобщи китайският производител на слънчевите панели за проекта Huasun Energy през лятото на 2024 г. 

През последното десетилетие „Инерком“ изгради соларни фотоволтаични паркове с обща мощност над 150 MW в България, Гърция и Румъния, пишат български медии. 

Гинка Върбакова не е в управлението на дружеството от ноември 2020 г., като справка в Търговския регистър показва, че на нейно място е Малина Иванова Върбакова, която го управлява заедно с мъжа на Гинка Върбакова Славчо Върбаков, посочва "Економик".

 

Новият проект за огромна ФЕЦ край Априлци, за който регионалната екоинспекция се чуди има ли смисъл да се оценява въздейсствието върху околната среда...
