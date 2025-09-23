Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фризьори и ВиК майстори са вдигнали ударно цените

Комисията за защита на конкуренцията е на път да получи нови извънредни правомощия

Днес, 06:15
Росен Карадимов
bTV
Росен Карадимов

Поскъпването в сферата на услугите е "безобразно", обяви шефът на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов. Фризьори и водопроводчици увеличават цените, като се оправдават с инфлацията и еврото, посочи той в "Лице в лице" по bTV, без да цитира конкретни факти и числа и без да стане ясно на какво базира твърденията си.

Има тежка структурна деформация на един цял пазар  - на храните, каза председателят на КЗК, според когото цените били стабилни, но надценките - много високи: "Диаграмите показват равно плато. Цените не са поскъпнали, но търговските вериги имат между 50% и 100% надценка на борсовата цена - при средноевропейски нива от 30-35%".

След това обаче Карадимов каза нещо съвсем различно: "Установихме, че за юни, юли и август основните храни не са поскъпнали сериозно в големите хранителни вериги. Има обаче повишаване на борсовата цена. Това показва структурна деформация на целия пазар". 

Председателят за пореден път обясни, че неговата комисия "няма пряк ангажимент за нивото на цените", но че активно  участва в кампанията по смяна на валутата и борбата със спекулата.

"Аз не мога да ви търся сметка защо тази чаша с вода я продавате за 5 лв. Ако обаче съседният магазин я продава също за 5 лв. и аз заподозра, че вие сте се уговорили, то тогава влизат правомощията на КЗК", уточни председателят на антимонополният регулатор.

Карадимов съобщи, че през последните месеци са проверени над 500 обекта, като периодично се следи за промени в цените. Не се разбра какви са проверяваните обекти, къде са, какви точно нарушения са открити и какви санкции са наложени. 

Засега обещаваната от държавните институции "борба със спекулата" не показва особени резултати.  И с просто око се вижда, че цените на някои стоки и услуги си растат.  Особено при храните обикновено поскъпването си има обективни причини - примерно по-слабата слънчогледова реколта дърпа нагоре цената на олиото, слабите добиви на кафе в основни страни производителки неминуемо качват цената на еспресото и т.н.

На фона на заканите за засилен контрол КЗК поиска допълнителни правомощия и е на път да ги получи. Тази седмица Икономическата комисия в Народното събрание вече одобри на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които превръщат служителите на комисията в нещо като втора ДАНС. Те ще имат право да извършват внезапни проверки и претърсвания в офиси, складове, кабинети на фирми, да получават "трафични данни" от телекомите за проверявани компании.  Предвижда се и значително увеличение на глобите.

Вече се появиха много коментари и опасения, че засилените правомощия могат да бъдат насочени срещу определени фирми, а комисията да играе ролята на бухалка. Предстои разглеждане на промените в закона в пленарната зала. 

 

По сектори 

В момента КЗК извършва т.нар. секторни анализи на два пазара - на храните и на лекарствата. Предстоят такива анализи за финансовите услуги и за телекомите. Основната работа на Комисията е да открива и наказва картели и злоупотреби със силна пазарни позиции. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КЗК, Росен Карадимов

Още новини по темата

Държавата стоварва тежък административен чук върху бизнеса
07 Авг. 2025

КЗК подхваща и фармацевтичния бизнес
19 Юли 2025

Три регулатора ще следят цените на телекомите заради еврото
27 Юни 2025

КЗП ще глобява с 50 000 лв. за всяка стока с надута цена
25 Юни 2025

КЗК погна "Лукойл" след сигнала на Пеевски
13 Юни 2025

Търговци вече посочват цените в евро и лева
29 Май 2025

Росен Карадимов спечели битката за КЗК
23 Май 2025

КЗК глоби "Кауфланд" с 500 000 лв. за прекомерни такси към доставчици
12 Май 2025

КЗК наложи 1 млн. лв. глоба за краве мляко в овче сирене
23 Апр. 2025

Кандидат за шеф на КЗК допусна въвеждане на таван на цените
12 Март 2025

Борисов отказа на ДПС-ДПС смяна на Костадин Ангелов
28 Февр. 2025

Ден преди бойкота КЗК обяви, че започва проверки на търговците на храни
12 Февр. 2025

КЗК претърсва офисите на Асоциацията на застрахователите
28 Ноем. 2024

Библиотеката бижу във Варна виси на косъм
08 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар