Фризьори и ВиК майстори са вдигнали ударно цените

Поскъпването в сферата на услугите е "безобразно", обяви шефът на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов. Фризьори и водопроводчици увеличават цените, като се оправдават с инфлацията и еврото, посочи той в "Лице в лице" по bTV, без да цитира конкретни факти и числа и без да стане ясно на какво базира твърденията си.

Има тежка структурна деформация на един цял пазар - на храните, каза председателят на КЗК, според когото цените били стабилни, но надценките - много високи: "Диаграмите показват равно плато. Цените не са поскъпнали, но търговските вериги имат между 50% и 100% надценка на борсовата цена - при средноевропейски нива от 30-35%".

След това обаче Карадимов каза нещо съвсем различно: "Установихме, че за юни, юли и август основните храни не са поскъпнали сериозно в големите хранителни вериги. Има обаче повишаване на борсовата цена. Това показва структурна деформация на целия пазар".

Председателят за пореден път обясни, че неговата комисия "няма пряк ангажимент за нивото на цените", но че активно участва в кампанията по смяна на валутата и борбата със спекулата.

"Аз не мога да ви търся сметка защо тази чаша с вода я продавате за 5 лв. Ако обаче съседният магазин я продава също за 5 лв. и аз заподозра, че вие сте се уговорили, то тогава влизат правомощията на КЗК", уточни председателят на антимонополният регулатор.

Карадимов съобщи, че през последните месеци са проверени над 500 обекта, като периодично се следи за промени в цените. Не се разбра какви са проверяваните обекти, къде са, какви точно нарушения са открити и какви санкции са наложени.

Засега обещаваната от държавните институции "борба със спекулата" не показва особени резултати. И с просто око се вижда, че цените на някои стоки и услуги си растат. Особено при храните обикновено поскъпването си има обективни причини - примерно по-слабата слънчогледова реколта дърпа нагоре цената на олиото, слабите добиви на кафе в основни страни производителки неминуемо качват цената на еспресото и т.н.

На фона на заканите за засилен контрол КЗК поиска допълнителни правомощия и е на път да ги получи. Тази седмица Икономическата комисия в Народното събрание вече одобри на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които превръщат служителите на комисията в нещо като втора ДАНС. Те ще имат право да извършват внезапни проверки и претърсвания в офиси, складове, кабинети на фирми, да получават "трафични данни" от телекомите за проверявани компании. Предвижда се и значително увеличение на глобите.

Вече се появиха много коментари и опасения, че засилените правомощия могат да бъдат насочени срещу определени фирми, а комисията да играе ролята на бухалка. Предстои разглеждане на промените в закона в пленарната зала.

По сектори

В момента КЗК извършва т.нар. секторни анализи на два пазара - на храните и на лекарствата. Предстоят такива анализи за финансовите услуги и за телекомите. Основната работа на Комисията е да открива и наказва картели и злоупотреби със силна пазарни позиции.