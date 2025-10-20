Медия без
КЗК проверява президентството заради "Българската Коледа"

Срещу администрацията на Радев е подадена жалба от фирма срещу обществена поръчка за медицинска техника

Днес, 20:06
Жалбата засяга обществена поръчка, свързана с последното издание на благотворителната инициатива от 2024/2025 г.
БГНЕС
Жалбата засяга обществена поръчка, свързана с последното издание на благотворителната инициатива от 2024/2025 г.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала проверка срещу администрацията на президента Румен Радев. Поводът е жалба, подадена от фирмата "Топ - Диагностика" ООД срещу решение на главния секретар на президентството за обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения.

Болниците са бенефициенти по линия на благотворителната инициатива "Българската Коледа", организирана от държавния глава. Жалбата засяга последното издание на инициативата за 2024/2025 г.

Сред актуалните новини на сайта на КЗК няма обявление за образуваното производство срещу "Дондуков" 2. Данни за него могат да се открият в регистъра на КЗК, където регулаторът записва водените от него проверки.

Комисията е с ново ръководство, назначено от настоящото парламентарно мнозинство на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН през май т.г. За председател на КЗК управляващите избраха бившият министър в кабинета "Главчев" Росен Карадимов, а за негов заместник - ексдепутатът от ГЕРБ-СДС Радомир Чолаков. Оттогава регулаторът редовно е атакуван от опозицията, че действа според интересите на властта.

