В парламента подхванаха подялбата на НСО

Част от колите и служителите да бъдат прехвърлени към президентството, предлага кабинетът

13 Ноем. 2025
Само Николай Радулов от МЕЧ обърна внимание на проблемите, с които ще се сблъска службата заради политическите разпри.
БГНЕС
На фона на казуса с движението на колите на НСО в столицата депутатите одобриха днес промени в закона за службата, с които се предвижда част от нейните автомобили и шофьори да бъдат прехвърлени към "Дондуков" 2, за да обслужват служителите на президента Румен Радев.

Това предложение дойде от правителството, което така възнамерява да разреши възникналия проблем, след като парламентът отне възможността на президентската администрация да ползва специализиран превоз от НСО. Това стана по настояване на "ДПС-Ново начало", което получи подкрепата на останалите формации в управляващото мнозинство. В знак на солидарност Радев също се отказа от кола на НСО и започна да ползва цивилен автомобил. В тази странна ситуация управляващите разрешиха направо да му прехвърлят колите и служителите на НСО, които досега са работили към "Дондуков" 2.

Така днес правителственият законопроект беше одобрен на първо четене с гласовете на 127 депутати – не само от мнозинството, но и осмина парламентаристи от АПС. Те напълно пренебрегнаха опасенията на НСО от приемането на този законопроект. В становище службата изреди редица проблеми с предложението, засягащи военизирания статут на служителите на НСО; загубата на първа категория труд; опасността от кадрови дефицит в службата и т.н. По време на дебата в пленарната зала единствено Николай Радулов от МЕЧ обърна внимание на проблемите, с които ще се сблъска службата заради политическите разпри между управляващите и "Дондуков" 2.

Бяха одобрени на първо четене и промени в Закона за НСО, внесени от "ДПС-Ново начало", с които се забранява на службата да ползва автомобили, предоставени от физически лица – също удар върху президента, който сега ползва такава кола, както се спомена. И тук НСО има проблем, тъй като се оказва, че съществува такава практика – да се използват с договор автомобили на физически лица, и сега службата се принуждава да търси начини да се адаптира към замислите на депутатите.

