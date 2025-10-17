Над Радев надвисна и забрана да ползва личната си кола

Депутатите на Делян Пеевски продължават неумолимо с атаките срещу президента президента Румен Радев заради ползваните от него превозни средства.

След като първо отнеха възможността на служителите на "Дондуков" 2 да ползват коли на НСО, сега ДПС-НН иска да затрудни държавния глава да ползва дори личния си автомобил, както той беше обявил, че ще направи.

Вчера Радев прати писмо до НСО, в което написа, че в знак на солидарност с подчинените си, също няма да ползва вече колите на охранителната служба. Вместо това, ще се движи из страната със собствения си “Ситроен”. Той даже призова политиците "да слязат от лимузините и да се запознаят с избирателите си".

В отговор същия ден депутатите на Пеевски внесоха промени в Закона за НСО, с които на президента се позволява с декларация да се откаже от полагаемата му се охрана и транспорт. В мотивите жлъчно пишеше, че държавният глава трябва "мъжки да подаде оставка и от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери".

А днес от ДПС-НН са внесли нова порция промени , с които се забранява на физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и такива коли да не могат да се оборудват така, че да се движат в специален режим.

"С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев – да направи поредния елементарен популистки трик – лади, москвичи и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж", пишат в мотивите хората на Пеевски.

Казусът с президентската охрана и превоз от НСО се превръща в поредната битка между държавния глава и Делян Пеевски, които открито враждуват вече над 2 години.

Шегички

Представителството на китайските автомобили Dongfeng у нас пусна закачлива реклама за проблемите на президента.

"Ако си президент и останеш без служебен автомобил: Предлагаме Forthing V9 HEV - най-луксозният, комфортен и сигурен автомобил, проектиран някога, в който заслужава да се вози един президент...", написа то във "Фейсбук".