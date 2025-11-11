Общината разкри, че НСО има устройства за смяна на светофарите в София

Оказа се, че Националната служба за охрана (НСО) разполага с цели 5 мобилни устройства, които позволяват дистанционна промяна на светлините на светофарите в София при преминаването на автомобил със специален режим. Това разкри Столична община в официално съобщение. Така се информирали всички участници в движението за преминаването на автомобил със специален режим, допълват от „Московска“ 33.

Позицията е във връзка със ситуация от 10 ноември с трамвай по ул. „Г. С. Раковски“, описан от кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков във Фейсбук. Според Трайков, трамваят е тръгнал, след което спрял рязко заради „двойка изтребители на специален режим- от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес“. По думите му светофарът е бил „цъкнат на зелено“ от пилотната кола без съобразяване с другите участници в движението.

От Столичната община пишат, че в конкретния случай става въпрос за предварително съгласувано временно пропускане на делегация по ул. „Г. С. Раковски“, при което приоритетът в движението е бил осигурен по указания на МВР при предварително съгласуван маршрут.

Не е вярно, че „светофарът е дал път на трамвая за секунди“, което впоследствие е довело до рязкото му спиране. От видеозаписа на системата за управление на трафика се вижда ясно, че през цялото време на описаната ситуация, светофарът за движещите се по ул. „Г. С. Раковски“ е показвал зелен сигнал за преминаващите автомобили, съответно сигналът за трамвая е забранявал преминаването, допълват от общината.

Причината част от колите по ул. „Раковски“ да не се движат в този момент е задръстване след кръстовището, в резултат на което водачите изчакват, за да не застанат на самото кръстовище и да не блокират движението, пише още в съобщението.

От Столичната община уточняват, че според Закона за движение по пътищата, този режим се прилага само при служебна необходимост и при спазване на всички изисквания за безопасност на движението. В този случай водачът на моторното превозно средство със специален режим на движение може да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно, както и да не се съобразява с организацията на движението.

В изпълнение на тези разпоредби, Дирекция „Управление и анализ на трафика“ е разработила технически решения, които минимизират риска от инциденти при преминаване на такива превозни средства през светофарно регулирани кръстовища. Системата позволява промяна на сигнала на светофара, за да бъдат информирани всички участници в движението за преминаването на автомобил със специален режим, е записано още в позицията. Тези технически решения не позволяват неоторизирано използване или „клониране“, както и всеки подобен опит би могъл да бъде засечен дистанционно, като съществува възможност за изключване на устройството, обясняват от Столичната община.

С такива устройства са оборудвани и 60 линейки на Центъра за спешна медицинска помощ – София, като системата им функционира само при включени сирени и лампи (активирана светлинна и звукова сигнализация).

В същото време Националната служба за охрана (НСО) плаши с глоба автора на клипа с опасното придвижване на пътя на кортежа, който вози и охранява намиращият се в този момент в България ливански президент. Това се разбира от официална позиция на службата, разпространена ден след появата на видео, показващо как автомобили със специален режим се движат опасно почти в насрещното на пътя Пловдив-Карлово.

"Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана", пишат от службата.

Веднага след това от НСО цитират закона за движение по пътищата, че се наказва с глоба от 250 лв всеки, "който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.“

Според НСО "пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент" и че "непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици".

Все пак от служба обясняват, че въпреки изложеното, щели да извършат вътрешна проверка, "която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация".

Накрая патетично се заявява, че "законът за Националната служба за охрана, така и професионалният дълг, повеляват на служителите да предотвратяват възможни посегателства срещу охраняваните от тях лица, дори с цената на своите живот и здраве".

Видеото, което ядоса НСО, се появи в социалните мрежи във вторник. От кадрите се вижда кортеж от две полицейски коли - отпред и отзад, и още четири коли, които се движат опасно почти в насрещното.

От маневрите на един от джиповете между автомобилите се е наложило някои водачи да спират и да се отбиват в банкета, за да пропуснат колоната.

Кое говедо със сини лампи е било днес в Пловдив? pic.twitter.com/ONQeeOVOwb — Мадам Р. (@Bebo_debel) 11 ноември 2025 г.

Според публикациите сцената се разиграла днес, а видеозапис, разпространен в социалните мрежи, показва движението на кортежа и полицейската кола. На кадрите се вижда как джиповете със сини лампи преминават на опасно близко разстояние от колите.

Кой е пътувал в автомобилите със специален режим официално не е ясно и до момента. Въпрос за това е задал депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов.

"НСО не може да кара така. Пращам въпрос на шефа на НСО кои са били охраняваните лица, има ли нарушение на правилата и какво е налагало използването на специален режим", написа Божанов във "Фейсбук".