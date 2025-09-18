Служителите на Румен Радев останаха без коли от НСО

От ДПС-НН нанесоха удар на президента Румен Радев, който, по оценки на опозиционните сили, цели единствено да го унижи. Парламентът одобри днес на първо четене промени в Закона за НСО, внесени от Калин Стоянов, един от депутатите на Делян Пеевски. С поправките от закона се заличава текстът, според който охранителната служба "осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на републиката".

Иначе казано, служителите на държавния глава няма да имат правото да използват коли на НСО за служебни цели. С какво ще пътуват хората от екипа на Радев по официални мероприятия, не стана ясно. Паралелно с това, управляващите се задействаха и другата линия на атака срещу Радев – отнемането на правомощията му спрямо специалните служби, като прокараха нужните законодателни промени на първо четене през парламентарната комисия за вътрешна сигурност.

Повод за поправките в Закона за НСО стана едно посещение на президента във Варна през август т.г., при който той дойде с кортеж от 7 автомобила. Така поне твърдеше самият Калин Стоянов, който обяви, че Радев използва НСО като "таксиметрова фирма", а след това внесе споменатата поправка в закона. Сега това става пореден епизод от войната между "Новото начало" и "Дондуков" 2.

Днес в пленарната зала Стоянов заяви, че иска да се поправи пропуск, който позволява на президентските служители да се възползват от привилегии, предвидени за друг кръг от хора.

Това предизвика повсеместен отпор от страна на опозицията. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира, че ДПС-НН иска да уязви президента. В същия дух говори и Юлиана Матеева от "Величие". "Това е фигурата с най-високия обществен рейтинг, от който очевидно "Новото начало" се дразни. Дори да го накарате да ходи пеша, хората на ръце ще го носят", допълни Матеева. "Вие взехте държавата и сега се циганите за няколко коли. Държите се като деребеи и загубихте всякаква мярка", включи се и съпартийката й Красимира Катинчарова срещу "Новото начало".

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че ако се приеме законопроектът, обединението ще предложи между първо и второ четене да отпадне охраната на Пеевски от НСО. Той разказа, че лидерът на ДПС-НН се ползва от тази охрана, тъй като е имало сигнал, че руското военно разузнаване ГРУ се готви да нападне български политици заради подкрепата им за Украйна, включително и Пеевски. Според Мирчев няма такава опасност и нито един депутат, освен председателя на парламента, не трябва да се ползва от служебна охрана.

В отговор Станислав Анастасов от ДПС-НН го нападна, че ПП-ДБ и "Възраждане" са "служебно ангажирани да защитавате русофила Радев" и се страхуват от Пеевски. "Ако има някой уплашен, това е Делян Пеевски – той е с 40 души охрана. Пеевски е този, който влиза през служебния вход, използва НСО, барети, полиция", реагира Мирчев. "За тези 40 души само едно ще ви кажа – на страха очите са големи", насмешливо отвърна Анастасов. Последва дълъг спор колко коли и шофьори ползват депутатите - според Мирчев шофьорите са над 100, а според депутата от ДПС-НН водачите са около 70.

Николай Радулов от МЕЧ отбеляза, че водачът на ДПС-НН демонстративно се движи с "огромна пасмина" от охрана и го посъветва, ако наистина работи за народа, както твърди, да не се плаши от него.

Накрая в подкрепа на законопроекта гласуваха 116 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН. Против се обявиха 64 от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ, "Величие" и дори двама от БСП.

По искане на "Новото начало" срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на едва три дни - тоест, предстои законопроектът да бъде приет на второ четене максимално бързо.