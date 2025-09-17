Управляващите отнемат контрола на Радев върху ДАНС

ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН са внесли промени в Закона за ДАНС, с които се предлага председателят на агенцията да се избира от Народното събрание по предложение на правителството, а заместниците му да се увеличат от двама на трима. Според действащия закон шефът на ДАНС се предлага от кабинета, но се утвърждава с указ от президента.

Поправки в същия дух са внесени също и в законите, управляващи дейността на Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции", така че техните ръководители също да се избират от парламента, като се отнема ролята на президента в този процес.

Процедурата, която управляващите искат да върнат, действаше през 2013 г., когато доминираният от БСП и ДПС парламент избра Делян Пеевски, тогава депутат от ДПС, да оглави агенцията. Това предизвика мощни протести срещу управляващия по това време кабинет "Орешарски". ГЕРБ промени закона в настоящия му вид през 2015 г. при второто правителство на Бойко Борисов.

Причината за исканата промяна сега очевидно е конюнктурна - по този начин се отнема възможността на държавния глава Румен Радев да оказва контрол върху избора на шефа на ДАНС. Така управляващите ще заобиколят блокадата, която в момента Радев е наложил върху номинацията им за поста – зам.-председателят на службата Деньо Денев, който временно я управлява, след като доскорошният й шеф Пламен Тончев подаде оставка, за да оглави комисията по досиетата.

Вносителите изобщо не крият, че проблемите им с президента са конкретният повод за промяната. В мотивите към законопроекта се посочва, че изборът на председател на ДАНС се крепи на общо съгласие между правителството и държавния глава и, когато такова няма, се блокират важни функции в сферата на националната сигурност. В Конституцията и законите няма механизми за разрешаване на евентуално възникнали конфликти, обясняват управляващите, и това налага органът, останал без титуляр, да се управлява от временен ръководител.

"С предложеното изменение балансът в отношенията парламент - президент - правителство не е нарушен, тъй като в република с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът", заявяват вносителите.

Реакция

От ПП-ДБ реагираха гневно на предлаганите промени. Божидар Божанов от ДаБГ написа във Фейсбук, че "управляващите ни връщат към юни 2013 г." "Тогава Орешарски каза "предлагам Делян Славчев Пеевски за председател на ДАНС". Сега Желязков ще дойде в парламента и трябва да каже "Делян Славчев Пеевски ми каза да предложа Деньо Тодоров Денев"", посочи той.

"Тогава Пеевски стана шеф на ДАНС и веднага започна да мачка Борисов и ГЕРБ. Борисов сключи сделка с него и двамата завладяваха държавата години наред. Оказа се, обаче, че Пеевски я е завладявал малко по-умно и сега дърпа конците на всички, държейки ги с папчици в чекмедженцето си", допълва Божанов.

Колегата му Ивайло Мирчев засегна друг момент в ДАНС - продължаващите уволнения на служители в агенцията. "Сред наскоро отстранените са дългогодишни служители в ключови специализирани дирекции (СД) - Степан Дикарло, “СД А Балкани” (контраразузнаване), роден 1971 г., е пенсиониран, а Орлин Якимов, “СД Х” (технически операции), роден 1976 г., напуска. Сменен е и директорът на Териториалната дирекция “Национална сигурност” (ТДНС) в Хасково. На ръководни постове се назначават удобни служители с ограничен професионален опит. Освен директори, се подменят и ръководители на по-ниски нива. Или се съобразяваш с новата йерархия, или си тръгваш", написа той във Фейсбук.

Предистория

ПП и ДБ бяха предложили в края на 2022 г. да се отнеме ролята на президента в избора на шефове на спецслужбите. Само че тогава обединението искаше те да се назначават от правителството по предложение на премиера. Според техния законопроект това се отнасяше до ДАНС, ДАР и ДАТО, а по отношение на военното разузнаване от ПП-ДБ искаха шефът му да се утвърждава от държавния глава само ако е военен, а ако е цивилен, да се назначава от кабинета.

С отделни законопроекти обединението настояваше да отпадне президентският указ и за назначаването на главен секретар на МВР, а подчинената на държавния глава НСО да се прехвърли към министъра на отбраната.