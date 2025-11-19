Радев се заинати и си иска референдума за еврото

Очаквано президентът Румен Радев се възползва от решението на КС от вторник и настоя предложението му за референдум за еврото да влезе в пленарна зала.

"Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа", заяви Радев във връзка с решението на Конституционния съд, че бившият председател на парламента Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението му за референдум за еврото. През май той предложи произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?". Тогавашният председател на НС обаче отклони искането и изобщо не го допусна да разглеждане в пленарна зала.

Предложението на президента Радев за референдум по въпроса за влизането в еврозоната в сряда обаче не успя да влезе в седмичната програмата на Народното събрание.

По време на днешното заседание стана ясно, че депутатът Петър Петров от "Възраждане" е предложил във вторник вечерта от името на групата да бъде включено като първа точка в дневния ред на днешното пленарно заседание внесеното от Румен Радев на 12 май предложение за провеждане на национален референдум за приемането на еврото.

"Същото е недопустимо", заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов от ГЕРБ, който води заседанието тази сутрин. Причината, която той посочи - постъпило е в деловодството 18:00:34 часа, т.е. след крайния срок за внасяне на предложения.

В отговор Петров взе думата и изтъкна, че има право да внася предложения в деловодството с електронен подпис. По думите му той е изпратил имейл в 17:54 часа - 6 минути преди крайния срок и попита дали това е легитимно.

Ако не беше надлежно внесено, нямаше да го изчета от трибуната, отвърна Ангелов. Волята на народните представители вече беше дадена, изтъкна той, визирайки, че програмата за седмицата вече е гласувана без точка за референдума.

Защо предложението на "Възраждане" е регистрирано секунди след крайния срок депутатът от ГЕРБ не знаел и обеща да провери. Ако не беше регистрирано със закъснение от секунди, искането на Петров щеше да бъде подложено на гласуване заедно с още няколко предложения за дневния ред.

Мнозинството обаче не допусна промени в плана за днес, а за утре по предложение на ГЕРБ реши първите точки да са обсъжданията на проектите на "малките бюджети" - на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Радев определи по-късно случващото се в парламента като „фарс“.

„Ново законов нарушение по същия казус. Оправданията, че не могат да внесат това предложение в пленарната зала и да го гласуват, както е редно, са лъжа. Оправданията, че не могат, защото моите предложения били върнати – не отговаря на истината. На 13 май аз получих от парламента единствено препис с разпореждането на г-жа Киселова, но не и моите документи. Моите мотиви и в момента са в парламента“, обясни Радев.

Той призова депутатите да вземат предложението му от деловодството на Народното събрание и да ги внесат в зала.

„Трябва да има решение, така постановява законът, така постановява решението на КС. От тях се иска да изпълнят закона. За съжаление, този парламент вместо закони ражда беззаконие, скандали и отвращение“, коментира Радев.