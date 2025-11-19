Управляващите гарантираха оставането на шефа на отбраната до 2028 г.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще може да остане на поста до 2028 г., за да завърши втория си мандат. За по-малко от половин час и почти без дебати управляващите преодоляха ветото на президента Румен Радев върху закона за отбраната и въоръжените сили. Сега държавният глава няма друг избор освен да го обнародва.

На 30 октомври парламентът увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия. Радев обаче наложи вето, защото според него досегашната практика за покачване на пределната възраст за военна служба създава предпоставки за "застой в системата и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав". В мотивите си Радев посочва, че прекомерно се завишава възможният предел на възрастта за всеки офицер със звание "генерал" ("адмирал"), който достига 67 години, без значение дали въпросното лице заема академична длъжност.

По-конкретно се смята, че в дъното на законовите промени е началникът на отбраната Емил Ефтимов, който следващата година навършва 65 години. Сега обаче той ще може да завърши безпроблемнно втория си четиригодишен мандат, който започна през 2024 г., Ефтимов ще продължи да е най-висшият военен в държавата до 2028 г., когато президентът Радев повече няма да бъде държавен глава. Ако парламентът беше приел ветото, то тогава Радев щеше да има право да махне Ефтимов от поста.

С приетите промени в закона за отбраната войниците ще могат да служат до 51 години, офицерските кандидати и младшите офицери до 60 години, офицерите със звание "подполковник" ("капитан II ранг") до 60 години, офицерите със звание "полковник" ("капитан I ранг") до 61 години; офицерите със звание "бригаден генерал" ("флотилен адмирал") до 63 години, офицерите със звание "генерал-майор" ("контраадмирал") до 63 години, офицерите със звание "генерал-лейтенант" ("вицеадмирал") до 64 години.