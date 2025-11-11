Радев наложи вето на новата пределна възраст за генералите

Държавният глава Румен Радев наложи вето на приети от Народното събрание промени в закона за отбраната и въоръжените сили, включително и за вдигането на пределната възраст, до която може да остане един генерал на служба.

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване.

Президентът отчита и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите.

"Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав. Промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските са предпоставка за ощетяване на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация", пише в мотивите си Радев.

Според него се завишава прекомерно възможния предел на възрастта за всеки офицер със звание „генерал“ („адмирал“), който ex lege достига 67 години, без значение дали въпросното лице заема академична длъжност. По своя обхват това законодателно положение е безпрецедентно в сравнение с повечето държави членки на НАТО и ЕС, смята Радев.

"Считам, че новото увеличаване на пределната възраст на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е прекомерно и създава условия за противопоставяне на различните категории военнослужещи", добавя още главнокомандващият в мирно и военно време.

Смята се, че вдигането на пределната възраст е заради началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. През 2026 г. той навършва 65 години, но със законовите поправки офицерите със звание "генерал" ("адмирал") вече ще могат да служат до 67 години. Така той ще може да изпълни втория си четиригодишен мандат, който започна през 2024 г. .

С въпросните изменения, гласувани от парламента и върнати сега от президента, войниците вече ще могат да служат до 51 години, офицерските кандидати и младшите офицери до 60 години, офицерите със звание "подполковник" ("капитан II ранг") до 60 години, офицерите със звание "полковник" ("капитан I ранг") до 61 години; офицерите със звание "бригаден генерал" ("флотилен адмирал") до 63 години, офицерите със звание "генерал-майор" ("контраадмирал") до 63 години, офицерите със звание "генерал-лейтенант" ("вицеадмирал") до 64 години.