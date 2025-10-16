Президентът вече ще обикаля страната с личния си автомобил

От 20 октомври президентът Румен Радев ще пътува с личния си автомобил по време на визитите си в страната, в които служителите на администрацията му ще ползват техните за изпълняване на задълженията си като част от президентството. Това става ясно от негово писмо до началника на НСО Емил Тонев.

"Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт. Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците", пише Радев. Той изразява надежда, че мотивите му ще бъдат разбрани и споделени.

През 2017 г. Радев декларира един личен автомобил - Citroen C5, купен за 3300 лева през 2014 г.

Тази сутрин държавният глава коментира темата пред журналисти. Той повтори, че иска да се солидаризира със своите служители. "Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил като ценностна система именно сред тези хора – хората със сини пагони, където понятията дълг отговорност и солидарност, не са празни понятия", заяви Радев. А депутатите призова да "стигнат докрай – да слязат от лимузините и тръгнат и те да вършат служебна работа с лични автомобили". "Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели", иронично добави Радев.

В началото на октомври парламентът одобри промени в Закона за НСО, с които беше отнето правото на администрацията на президента Румен Радев да ползва транспорт от охранителната служба. Предложението дойде от ДПС-НН на Делян Пеевски, който отдавна враждува с държавния глава, и беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и независими депутати. Повод за поправките в Закона за НСО стана посещение на президента във Варна през август, при което той дойде с кортеж от 7 автомобила. Бившият вътрешен министър, а сега депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов пусна видео от посещението, обвини Радев използва НСО като таксиметрова фирма, а след това внесе поправка в закона.

Всъщност всички управляващи у нас използват НСО като "таксиметрова служба" и въпреки че смятат, че са популярни сред населението, се придвижват с кортежи от коли и охрана. В много демократични страни президентите и другите властимащи имат право на охрана и служебни коли само в изключителни случаи, когато има сериозни заплахи срещу тях или изпълняват държавни функции. В България коли и охрана от НСО се ползват при всякакви поводи, включително и за пътуване по лични причини.

Коментар

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски коментира пред журналисти в парламента писмото на Радев, като го нарече ''пълен популизъм". ''Румен въобще трябва да слезе от колите, защото в момента си прави партията", каза Пеевски. И призова президента да подаде оставка, да излезе и да си направи партията, да си я развива и когато има избори да се яви на тях.

От партията на Пеевски са внесли промени в закона за НСО, с които "разрешават" на президент, премиер и председател на НС да се откажат от личната си охрана. От пресцентъра на ДПС-НН заявяват, че това е техният отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява.