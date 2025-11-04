Калин Стоянов нападна Румен Радев за коли и самолети

Президентът Румен Радев продължава да се вози на брониран автомобил Mercedes S 680 Guard с най-висока степен на защита, а придвижването със специално закупена шкода е само за пред хората и медиите. Това обвини в пост във "Фейсбук" бившият вътрешен министър и настоящ депутат на Делян Пеевски Калин Стоянов.

"След поредното популистко изпълнение на върховния разединител на българското общество Румен Радев да се придвижва със специално закупената шкода, уж за да демонстрира близост до гражданите, е редно да внесем малко повече яснота по темата", пише бившият МВР-шеф, който през последните месеци на няколко пъти атакува държавния глава по линия на охраната от НСО.

Всичко започна от пост на Стоянов и видео, на което се виждаше кортеж от коли, който блокира центъра на Варна. Последваха промени в закона за НСО, с които бяха отнети колите за администрацията на президента. Радев реагира като обяви, че ще се вози само на личната си кола, което демонстрира по време на посещение на унгарския си колега.

"Радев започна тази ПР акция "в знак на солидарност" със собствената си многобройна администрация, на която с промени в Закона за НСО беше отнета привилегията да бъде обслужвана и развозвана от професионално обучени и военизирани служители на НСО с луксозни автомобили със специален режим на движение", пише сега Стоянов и обяснява, че всички български граждани трябвало да знаят, че "този спектакъл е предназначен единствено за пред камерите".

Според Стоянов Радев използва добре познатата вече на всички шкода само когато трябва да бъде насниман на предварително подбрани публични събития. "Успоредно с това продължава да разполага и да се вози в брониран автомобил Mercedes S 680 Guard с най-висока степен на защита, чисто нов лек автомобил BMW 750, джип BMW X7, съпровождан от няколко високопроходими джипове, марка TOYOTA, както и множество оперативни автомобили от различен клас, които му се полагат по закон и никой по никакъв начин не му ги е отнел", твърди Стоянов и добавя: "Става въпрос, както и видяхме в гр.Варна, за техника и кортеж, на които би завидял всеки азиатски диктатор".

Според депутата на Пеевски "въпреки, че уж се е „отказал“ от служебните автомобили, за лична употреба на съпругата му е предоставено чисто ново BMW 750e хибрид".

"Единственото реално последствие от тази инсценирана популистка акция, е значителното увеличение на броя на служителите от НСО, които ежедневно го охраняват. Все по-често виждаме „движението му сред народа“, придружен от близо 20 души охрана, които постоянно трябва да се съобразяват с капризите му да сменя шкодата с луксозните автомобили", посочва още Стоянов.

"Интерес представлява и фактът, че членовете на Министерския съвет трудно могат да използват правителствените самолети на "Авиоотряд 28", които, по думите на запознати, са ангажирани от семейство Радеви месеци напред, предимно за безсмислени обиколки и воаяжи по света", написа бившият МВР-шеф.

Според него възниквали логични въпроси като например: колко пъти за тези девет години в президентството семейството е използвало авиоотряда, по какви поводи и с какъв антураж, колко са стрували на данъкоплатците тези пътувания и били ли са наистина целесъобразни или просто атрактивни световни дестинации?

"За да получа конкретни отговори, още утре ще отправя официално запитване до министъра на транспорта Гроздан Караджов. Няма да се изненадам, ако след това Радев реши да се „откаже“ и от правителствения самолет и демонстративно се качи на специално подбран дирижабъл, който лично да управлява, докато го ескортират два военни самолета", пише Стоянов.