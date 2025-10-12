Медия без
Зафиров: Няма драма с отнетите правомощия на Радев за службите

Лично бих се качил на багера, който бута незаконни постройки, обяви вицепремиерът от БСП

Днес, 11:06
Атанас Зафиров
Илияна Димитрова
Атанас Зафиров

Не може да се стои в „разкрачено положение“, в което службите на държавата да функционират в състав на временно изпълняващ длъжността, каза лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров пред телевизия Bulgaria ON AIR във връзка с промените в законите за специалните служби, които направиха управляващите.

С поправките те прехвърлиха избора на шефовете на ДАНС, цивилното разузнаване и агенцията за подслушванията на парламента и отнеха правомощията на президента Румен Радев да потвърждава с указ назначенията.

„Нищо драматично няма в това. Не се засягат никакви конституционни правомощия, най-малкото, пак казвам, не много назад във времето режимът на избор бе точно такъв – през парламента“, смята Зафиров.

По отношение на наводнението в „Елените“ той каза, че екоминистърът Манол Генов, назначен от БСП, е разпоредил проверки във всички курортни комплекси за презастрояването. „Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива, независимо кое име стои зад тях. Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата“, обяви вицепремиерът.

Атанас Зафиров, Румен Радев, Закон за ДАНС

