Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров

Голямата политика е много по-сложна от тези глупости, които се опитват да внушават, обяви водачът на ГЕРБ-СДС

04 Септ. 2025Обновена
Бойко Борисов
Илияна Димитрова
Бойко Борисов

"Тук се опитвате да направите скандал с нещо, в което няма нищо скандално."

Това обяви водачът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов пред парламентарните репортери по повод визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай по покана на управляващата в Пекин комунистическа партия. Зафиров не само отведе цяла делегация от представители на БСП, която оглавява, но се появи и на обща снимка с руския президент Владимир Путин, обявил България за "вражеска държава", и съюзници на Кремъл.

Според Борисов обаче в това няма особен проблем. "Всяка партия има свои лидери и свои политики. Доколкото знам Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия си е била столетница и винаги е имала такава политика", обясни той тази сутрин в парламента. И добави, че лидерът на "Позитано" 20 и колегите му са отишли в Пекин за своя сметка и по време на отпуск - сякаш това променя нещата.

Водачът на ГЕРБ-СДС заяви, че не му е известно Китай да е обявен за "вражеска държава" от ЕС. Според него, ако се търси сметка на Зафиров, тогава трябва същото да се прави и когато български партийни представители отидат в САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп се срещна с Путин. "За мен САЩ са били, са и винаги ще бъдат най-големият наш партньор на Европа", каза ласкаво той за Вашингтон.

"Аз не мога да кажа какво мислят вицепремиер и министър от друга партия. Аз не изпратих наши представители на партията, въпреки поканите, в Пекин, поради тази причина – че там има лидери, които не са приемливи за нашата външнополитическа ориентация. Само че партията, с която сме в коалиция, с която и ПП-ДБ бяха в коалиция, социалистическа партия, смятат друго и са отишли", каза още Борисов.

След това намеси и коалиционните отношения. "Аз не съм избирал БСП, ИТН и "Ново начало" да ни подкрепят, защото са най-хубавите, най-добрите и най-приемливите за ГЕРБ, както не бях избирал и ПП-ДБ, но математиката в парламента изискваше тогава да се направи сглобка, а сега да се направи малцинство с такава подкрепа. Когато Величие, които искат да направят руска губерния във Варна, са заедно на протест с Кирил Петков, това приемливо ли е?", попита той.

Накрая обобщи, че "голямата политика, голямата игра е много по-сложна от тези глупости, които се опитват да внушават".

За Росен Желязков

Борисов коментира и думите на Асен Василев от ПП, че премиерът Росен Желязков е само "фигурант". Повод за това даде присъствието на герберския лидер на срещата между Желязков и гостувалия у нас председател на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Борисов твърдеше, че участието му в срещата е било по покана, за да разкаже за сделката с германския концерн "Райнметал" за изграждането на военни заводи у нас. Той нарече ПП "сбирщина", а ГЕРБ похвали, че е "20-годишна партия и, когато лидерът на ГЕРБ говори, всички в ГЕРБ мълчат". "При нас има ред", доволно констатира Борисов. И уточни, че е излъчил Желязков като премиер, тъй като коалиционните му партньори са поставили условие самият Борисов да не бъде такъв. "Не съм разговарял повече с тях на тази тема. Аз достатъчно мощ и сила имам и като обикновен депутат", добави той.

За протестите на недоволни от управлението граждани водачът на ГЕРБ-СДС попита: "Кои хора? Ами, то винаги има недоволни. И във Франция, и в Англия, и в Германия, навсякъде има недоволни." После обясни, че нито той, нито Пеевски - имената, срещу които се протестира, не били в изпълнителната власт. "От коя власт да изляза? Искат да ми забранят да съм депутат ли?", попита той. Накрая подигравателно каза, че и той искал да ходи да протестира срещу "завладяната държава".

Искане за оставка

Тази сутрин депутатът Елисавета Белобрадова представи декларация от името на ПП-ДБ, с която потвърди искането на обединението за оставка на Зафиров. Тя напомни, че вицепремиерът е присъствал на военния парад в Пекин на 3 септември, на който са били също Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун. По думите й, с нейните колеги са пратили серия от парламентарни въпроси към него и към Росен Желязков, за да разберат в какво качество е била визитата на Зафиров. Председателят на парламента Наталия Киселова обаче върнала въпросите на два пъти - първо, защото били прекалено обширни, а след това, защото не спадали към ресорите на премиера и вицепремиера. 

"Затова въпросът остава – в какво качество г-н Зафиров присъства на парада в Пекин? Като Атанас от Бургас, като лидер на Българската социалистическа партия или като вицепремиер и част от управляващото мнозинство? ... Тезата, че докато някой е в отпуск може да бъде антинатовец, противник на европейското развитие на България и да застава рамо до рамо с коалиция, която не просто е антиевропейска и антидемократична, но открито заявява, че иска да създаде нов световен икономически и военен ред – коалиция, ясно критикувана от Съединените щати и Европейския съюз – е несъстоятелна", посочи Белобрадова.

По темата се изказа и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Пред парламентарни репортери той също призова за оставката на Зафиров. "От изявленията от премиера и Бойко Борисов става ясно, че нямат намерение да вземат мерки за посещението на Атанас Зафиров в Китай. Не е  ясно все още дали това е била официална визита, или не. България е в ЕС и НАТО, има ясни съюзници и не може да прави действия, които не са съгласувани с външно министерство и съюзниците. Такива действия подкопават доверието в нашата държава'', каза Василев.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов, Атанас Зафиров, Китай

Още новини по темата

Борисов се утвърди като кмет на Пловдив
04 Септ. 2025

Китайската визита на Зафиров прерасна в колосален скандал

03 Септ. 2025

Антизападни политически лидери се събраха за военен парад в Пекин
02 Септ. 2025

Родители в Китай уреждат бракове на сватовнически пазари
02 Септ. 2025

Путин е в Китай за среща на върха
31 Авг. 2025

Мирчев: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски
30 Авг. 2025

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

Борисов: Радев, ПП и Пеевски действат в синхрон
15 Авг. 2025

Китай се хвали, че е прогонил US разрушител от спорни води
13 Авг. 2025

Китай арестува фаворита си за следващ външен министър
10 Авг. 2025

Китай връща COVID мерките заради нова епидемия
07 Авг. 2025

Китай довършва най-високия мост в света
02 Авг. 2025

Зафиров: Илияна Йотова е възможна номинация на БСП за президент

02 Авг. 2025

Пеевски официално предложи да се закрие КПК
30 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар