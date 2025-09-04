Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров

"Тук се опитвате да направите скандал с нещо, в което няма нищо скандално."

Това обяви водачът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов пред парламентарните репортери по повод визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай по покана на управляващата в Пекин комунистическа партия. Зафиров не само отведе цяла делегация от представители на БСП, която оглавява, но се появи и на обща снимка с руския президент Владимир Путин, обявил България за "вражеска държава", и съюзници на Кремъл.

Според Борисов обаче в това няма особен проблем. "Всяка партия има свои лидери и свои политики. Доколкото знам Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия си е била столетница и винаги е имала такава политика", обясни той тази сутрин в парламента. И добави, че лидерът на "Позитано" 20 и колегите му са отишли в Пекин за своя сметка и по време на отпуск - сякаш това променя нещата.

Водачът на ГЕРБ-СДС заяви, че не му е известно Китай да е обявен за "вражеска държава" от ЕС. Според него, ако се търси сметка на Зафиров, тогава трябва същото да се прави и когато български партийни представители отидат в САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп се срещна с Путин. "За мен САЩ са били, са и винаги ще бъдат най-големият наш партньор на Европа", каза ласкаво той за Вашингтон.

"Аз не мога да кажа какво мислят вицепремиер и министър от друга партия. Аз не изпратих наши представители на партията, въпреки поканите, в Пекин, поради тази причина – че там има лидери, които не са приемливи за нашата външнополитическа ориентация. Само че партията, с която сме в коалиция, с която и ПП-ДБ бяха в коалиция, социалистическа партия, смятат друго и са отишли", каза още Борисов.

След това намеси и коалиционните отношения. "Аз не съм избирал БСП, ИТН и "Ново начало" да ни подкрепят, защото са най-хубавите, най-добрите и най-приемливите за ГЕРБ, както не бях избирал и ПП-ДБ, но математиката в парламента изискваше тогава да се направи сглобка, а сега да се направи малцинство с такава подкрепа. Когато Величие, които искат да направят руска губерния във Варна, са заедно на протест с Кирил Петков, това приемливо ли е?", попита той.

Накрая обобщи, че "голямата политика, голямата игра е много по-сложна от тези глупости, които се опитват да внушават".

За Росен Желязков

Борисов коментира и думите на Асен Василев от ПП, че премиерът Росен Желязков е само "фигурант". Повод за това даде присъствието на герберския лидер на срещата между Желязков и гостувалия у нас председател на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Борисов твърдеше, че участието му в срещата е било по покана, за да разкаже за сделката с германския концерн "Райнметал" за изграждането на военни заводи у нас. Той нарече ПП "сбирщина", а ГЕРБ похвали, че е "20-годишна партия и, когато лидерът на ГЕРБ говори, всички в ГЕРБ мълчат". "При нас има ред", доволно констатира Борисов. И уточни, че е излъчил Желязков като премиер, тъй като коалиционните му партньори са поставили условие самият Борисов да не бъде такъв. "Не съм разговарял повече с тях на тази тема. Аз достатъчно мощ и сила имам и като обикновен депутат", добави той.

За протестите на недоволни от управлението граждани водачът на ГЕРБ-СДС попита: "Кои хора? Ами, то винаги има недоволни. И във Франция, и в Англия, и в Германия, навсякъде има недоволни." После обясни, че нито той, нито Пеевски - имената, срещу които се протестира, не били в изпълнителната власт. "От коя власт да изляза? Искат да ми забранят да съм депутат ли?", попита той. Накрая подигравателно каза, че и той искал да ходи да протестира срещу "завладяната държава".

Искане за оставка

Тази сутрин депутатът Елисавета Белобрадова представи декларация от името на ПП-ДБ, с която потвърди искането на обединението за оставка на Зафиров. Тя напомни, че вицепремиерът е присъствал на военния парад в Пекин на 3 септември, на който са били също Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун. По думите й, с нейните колеги са пратили серия от парламентарни въпроси към него и към Росен Желязков, за да разберат в какво качество е била визитата на Зафиров. Председателят на парламента Наталия Киселова обаче върнала въпросите на два пъти - първо, защото били прекалено обширни, а след това, защото не спадали към ресорите на премиера и вицепремиера.

"Затова въпросът остава – в какво качество г-н Зафиров присъства на парада в Пекин? Като Атанас от Бургас, като лидер на Българската социалистическа партия или като вицепремиер и част от управляващото мнозинство? ... Тезата, че докато някой е в отпуск може да бъде антинатовец, противник на европейското развитие на България и да застава рамо до рамо с коалиция, която не просто е антиевропейска и антидемократична, но открито заявява, че иска да създаде нов световен икономически и военен ред – коалиция, ясно критикувана от Съединените щати и Европейския съюз – е несъстоятелна", посочи Белобрадова.

По темата се изказа и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Пред парламентарни репортери той също призова за оставката на Зафиров. "От изявленията от премиера и Бойко Борисов става ясно, че нямат намерение да вземат мерки за посещението на Атанас Зафиров в Китай. Не е ясно все още дали това е била официална визита, или не. България е в ЕС и НАТО, има ясни съюзници и не може да прави действия, които не са съгласувани с външно министерство и съюзниците. Такива действия подкопават доверието в нашата държава'', каза Василев.