Китайската визита на Зафиров прерасна в колосален скандал

Визитата на висши български политици в Китай по време на откровена демонстрация на сила и враждебност срещу западния свят (военния парад в Пекин) е безобразие и абсурд. Не по-малко абсурдно е поведението на премиера Росен Желязков, който разиграва етюди "ни чул, ни видял".

Новината, че вицепремиерът Атанас Зафиров, шеф на БСП, е заминал за Китай по покана на тамошната компартия, прерасна в скандал, след като се разбра, че цяла партийна делегация с още членове на изпълнителната власт е отпътувала за Пекин, където текат събития с участието на руския президент Владимир Путин (обявил България за "недружеска" държава и който би бил арестуван за военни престъпления, ако се появи в страна от ЕС). За военния парад пристигнаха и най-верните съюзници на Путин - севернокорейският диктатор Ким Чен Ун и беларуският му колега Александър Лукашенко.

От пресцентъра на БСП разпространиха снимка как самият китайски лидер Си Дзинпин се ръкува със Зафиров. Пуснаха и видеозапис на "разговора" между двамата - с продължителност 3 секунди. В съобщението има и видео как Зафиров като ръководител на делегацията бодро крачи по червения килим на Тянънмън, а китайски войници му отдават чест:

В китайската визита са включени и други от изпълнителната власт освен вицепремиера Зафиров - министърът на регионалното развитие Иван Иванов, заместничката му Дора Янкова, зам. министърът на земеделието Стефан Бурджев. Техни спътници са още зам.-председателят на БСП Калоян Паргов и кметът на Пещера Йордан Младенов, който е член на Изпълнителното бюро на левицата. Премиерът Росен Желязков обясни, че подчинените му министри и зам.-министри са излезли в годишен отпуск, а за това, че са заминали за Китай, разбрал от медиите.

"Видях, че са в Китай на официално партийно посещение - предполагам, че като сродни социалистически партии обменят опит... Те нито са командировани от мен, нито от МС, нито правителството има някакво отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори в него", коментира Желязков пред БТА.

Всъщност изказването му само прави цялата ситуация още по-скандална и излагаща страната ни, защото в София твърдят, че визитата е по партийна линия, а пък китайските власти - че България е сред 25-е страни, официално потвърдили присъствие на военния парад.

Въпроси до дупка и призив за оставка

"Тъй като премиерът твърди, че не знае къде и какво прави "дясната му ръка", реших да попитам официално самия Атанас Зафиров в какво качество е в Китай заедно с Путин и със севернокорейския диктатор, но председателката на Народното събрание Наталия Киселов реши, че въпросите ми не са в ресора на Зафиров и ги пренасочи към министъра на външните работи Георг Георгиев. Това сподели в социалната мрежа "Туитър" Елисавета Белобрадова, депутат от ПП-ДБ. Тя обаче е решила отново да внесе въпросите си към вицепремиера - "защото как е възможно друг човек да бъде по-наясно какво прави господин Зафиров в Китай от самия него?"

Белобрадова коментира, че изглежда за вицепремиера външната политика на България се дели на дни, в които е на работа, и на неработни дни. "По време на отпуската си Зафиров е анти-натовец, анти-националната политика на България, анти-демократичния строй. Но когато е на работа, чука по вратите, вика “Кога ще пуснете пари от ЕС?”. И ходи по европейки сбирки, защото накрая какъв е смисълът човек да бъде част от Европейския съюз, ако не се прави на голям европеец с другите европейски лидери. А пък събота и неделя - в Сочи при Путин", отбелязва саркастично народната представителка.

Ивайло Мирчев, съпредседател на партия "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ, призова за оставката на Атанас Зафиров. "Ако не иска унижението да продължава, премиерът сам трябва да поиска оставката му. Когато България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер да бъде на подобно събитие в Китай", коментира Мирчев. ".

Кой се ръкува със Си

Белобрадова ще зададе серия въпроси към Зафиров в рамките на парламентарния контрол (стига Киселова да не ги спира или пренасочва): "Ще го питам имал ли е подкрепа от посолството, влизал ли е в контакт с представители на българската държава там, откъде точно е дошла информацията, която се поставя във всички официални китайски източници, че България участва на този парад като страна. И като какъв точно Зафиров е стиснал ръка на китайския лидер - като Атанас от Бургас или като вицепремиер на Република България?

Кой плаща

От пресцентъра на БСП обявиха, че визитата в Китай е официална. Групата, предвождана от Зафиров в качеството му на "председател на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП – Обединена левица“, била провела срещи с представители на местните и партийни власти в провинция Шандун.

Зафиров, Иванов, Бурджев и Янкова не са получили партийни пари, визитата им е на техни собствени разноски, твърдят от пресцентъра на БСП по повод на запитване от Клуб Z. Не става ясно обаче за кои разходи става дума - за самолетните билети, за храна и нощувки, за дневни и др., и какво са поели китайските домакини.