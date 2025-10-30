Бесепари се омерзиха от униженията пред Борисов и Пеевски

Омерзението на редовите членове от политическото поведение на БСП става все по-видимо. Районният съвет в столичния район “Младост” в декларация днес призова за оставка оглавяваното от Атанас Зафиров партийно ръководство и за свикване на конгрес. Основен акцент в позицията е недоволство от "подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски". Декларацията е много остра - ръководството е обвинено, че държи подобен курс заради "лично облагодетелстване", което "ще съсипе партията окончателно". Лидерите нямали кураж да излязат от правителството, затова следвало да освободят партията от себе си.

Очевидно такива гласове ще стават все по-чести. Преди три дни и пловдивският депутат Иван Петков определи като "унижение" взаимоотношенията с Пеевски.

"Напълно непонятно е за нас как и защо, започвайки от подписването на декларацията за разграничаване („санитарен кордон“) от санкционирания за корупция лидер на „ДПС - Ново начало“ – Делян Пеевски, ръководството на партията стигна до пълното съгласие с модела „Борисов – Пеевски“ и по същество се превърна в негов покорен и най-ревностен поддръжник? Мислите ли, че това е желанието на редовите социалисти, които години наред се бориха срещу този модел!?", се казва днес в декларацията.

Припомнено е поведението на БСП относно отхвърлянето на референдума за еврото, гласуването за омбудсман, при промените в Закона за ДАНС, също и "унизителното безропотно приемане на ротацията на председателя на Народното събрание". Тези и други действия според БСП - Младост са направени под диктата на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" - в ущърб на мнението на редовите социалисти.