Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бесепари се омерзиха от униженията пред Борисов и Пеевски

Софийска структура поиска оставка на "облагодетелстващите се" лидери на БСП

Днес, 14:48
Атанас Зафиров ще си има все повече проблеми с партийните членове.
БГНЕС
Атанас Зафиров ще си има все повече проблеми с партийните членове.

Омерзението на редовите членове от политическото поведение на БСП става все по-видимо. Районният съвет в столичния район “Младост” в декларация днес призова за оставка оглавяваното от Атанас Зафиров партийно ръководство и за свикване на конгрес. Основен акцент в позицията е недоволство от "подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски". Декларацията е много остра - ръководството е обвинено, че държи подобен курс заради "лично облагодетелстване", което "ще съсипе партията окончателно". Лидерите нямали кураж да излязат от правителството, затова следвало да освободят партията от себе си.

Очевидно такива гласове ще стават все по-чести. Преди три дни и пловдивският депутат Иван Петков определи като "унижение" взаимоотношенията с Пеевски.

"Напълно непонятно е за нас как и защо, започвайки от подписването на декларацията за разграничаване („санитарен кордон“) от санкционирания за корупция лидер на „ДПС - Ново начало“ – Делян Пеевски, ръководството на партията стигна до пълното съгласие с модела „Борисов – Пеевски“ и по същество се превърна в негов покорен и най-ревностен поддръжник? Мислите ли, че това е желанието на редовите социалисти, които години наред се бориха срещу този модел!?", се казва днес в декларацията.

Припомнено е поведението на БСП относно отхвърлянето на референдума за еврото, гласуването за омбудсман, при промените в Закона за ДАНС, също и "унизителното безропотно приемане на ротацията на председателя на Народното събрание". Тези и други действия според БСП - Младост са направени под диктата на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" - в ущърб на мнението на редовите социалисти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БСП, Атанас Зафиров

Още новини по темата

БСП е отвлечена и упоена
30 Окт. 2025

Управляващите обмислят или вот на доверие, или нов кабинет
15 Окт. 2025

Зафиров: Няма драма с отнетите правомощия на Радев за службите
12 Окт. 2025

След Зафиров в Пекин китайци идват у нас

10 Септ. 2025

В БСП се подготвя силен завой наляво
06 Септ. 2025

Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким и няма защо да подавам оставка
05 Септ. 2025

"Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
04 Септ. 2025

Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров
04 Септ. 2025

Китайската визита на Зафиров прерасна в колосален скандал

03 Септ. 2025

Зафиров: Илияна Йотова е възможна номинация на БСП за президент

02 Авг. 2025

БСП си търси нов електорат
26 Юли 2025

Според зам.-шеф на БСП живеем в "данъчен фашизъм"
23 Юли 2025

Драма в БСП - Шумен: Партията ли управлява града, или Пеевски?
09 Юни 2025

БСП подкрепи въвеждането на еврото

17 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте