В БСП се подготвя силен завой наляво

Все по-силни стават гласовете в БСП, които настояват партията да вземе силен завой наляво в своята политика. Това се забелязва от факта, че все по-често членове на партийното ръководство говорят за смяна на данъчния модел в страната.

На 4 септември Иван Таков – зам.-шеф на БСП и лидер на столичната партийна организация, обяви в интервю, че основен приоритет на столицата е "да постави начало на пътя към смяна на данъчния модел в държавата".

"Преди два месеца предложих този приоритет на Изпълнителното бюро и той беше приет. Вече разработих детайлен план как да се случи това и съвсем скоро ще го представя. Говорим най-напред за необлагаем минимум. Следващата стъпка е по-справедлива данъчна отговорност между отделните субекти в икономиката. Така или иначе имаме препоръки от Европейския съюз корпоративният данък да бъде 15%", коментира Таков пред bTV. Той обяви, че препоръките на бившия финансов министър Симеон Дянков, който сега оглавява Фискалния съвет, да се увеличи ДДС са "изключително вредни".

Таков често говори по този начин – през юли т.г. той обяви, че в България живеем в "данъчен фашизъм" .

И други подобни мнения се чуват от върховете на партията. На 5 септември Габриел Вълков – един от младите депутати на БСП и член на Изпълнителното бюро, обяви, че "богатите трябва да плащат по-високи данъци, за да има пари и за по-бедните хора".

Според него трябва да се върне подоходното облагане. "Докато богатите не започнат да плащат справедлив дял от техните пари, няма как да има справедлива държава и хората с ниски доходи да живеят нормално в България. Сега и човекът с хиляда лева заплата, и банките с три милиарда печалба плащат по 10 процента", смята Вълков.

Всъщност безспорен факт, който може да се види и от данните на министерството на финансите, е, че при плоския данък се събират много повече приходи, отколкото при прогресивен. А всяко повишение на данъците води до намаляване на данъкоплатците с високи доходи, които лесно могат да се преместят в друга страна с по-благоприятно облагане. През 2012 г. например Франция, президент на която по онова време беше социалистът Франсоа Оланд, въведе 75% данък върху доходите над 1 млн. евро. Най-богатите французи начело с Бернар Арно, веднага се преместиха в държави като Белгия, където данъците не са толкова високи. Те се върнаха едва след като Конституционният съд отмени този данък.