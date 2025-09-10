След Зафиров в Пекин китайци идват у нас

Нова Нюз "Не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен Ун. Разговарях с премиера на Киргизстан, премиера на Словакия Фицо, размених няколко думи и с унгарския външен министър", обясни Атанас Зафиров пред Нова нюз.

Дни след като вицепремиерът Атанас Зафиров скандално отведе цяла "червена" делегация на военен парад в Пекин, за да укрепва връзките на БСП с китайската компартия, в София ще пристигне официална китайска делегация.

Второто събитие обаче няма нищо общо с първото. Официалните гости от Китай пристигат у нас за планирано заседание на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество. Сесията ще проведе на 15-16 септември, като начело на българската делегация ще е министърът на икономиката Петър Дилов. Ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в редица области - търговия, земеделие и храни, транспорт, инфраструктура, околна среда, туризъм и др., съобщиха от пресслужбата на правителството.

Китайската визита на Зафиров прерасна в колосален скандал Визитата на висши български политици в Китай по време на откровена демонстрация на сила и враждебност срещу западния свят (военния парад в Пекин) е безобразие и абсурд. Не по-малко абсурдно е поведението на премиера Росен Желязков, който разиграва етюди "ни чул, ни видял".

Раздвоение

Пътуването на Зафиров и други членове на българското првителство до Пекин и обратно предизвика вълна от критики и възмущение заради сместването на партийни дела с държавни. Вицепремиерът, който е и шеф на соцпартията, и пътувалите се него се оправдаха, че макар в Пекин да се снимали и седели на една маса с диктатори, не са общували нито с руския президент Путин, нито със севернокорейския вожд Ким Чен Ун. Но китайските власти твърдяха, че българската група начело със Зафиров е официална държавна делегация. Премиерът Росен Желязков се оправда, че не знаел какво правят министрите му, когато излизат в отпуск, и отказа да осъди вицепремиера си за присъствието му на военен парад редом с Путин.

Елисавета Белобрадова, депутат от ПП-ДБ, попита с кого се е ръкувал китайският президент Си Дзинпин на червения килим в Пекин - "с Атанас от Бургас или с българския вицепремиер". Тя настоява Зафиров да обясни пред Народното събрание защо в Китай наричат визитата му държавно посещение и кога е "себе си" - когато се прави на евроатлантик и чука по европейски врати за европари, или когато позира гордо на колективни снимки с Путин. А Кристиян Вигенин, видно лице на БСП, се изложи в опит да защити раздвоението на Зафиров, като обяви, че "разкрачената позиция" е най-стабилна". Но една мъдра наша поговорка казва и друго: "От два стола - на земята".

"В Китай проведохме разговори за насърчаване на икономическите връзки между двете държави, културен и образователен обмен", коментира след завръщането си от Пекин Атанас Зафиров. Може би пък да не е знаел, че съвсем скоро ще има не партиен, а истински формат за такива разговори - заседание на междуправителствената комисия в София.