Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българският бизнес губи над половин милиард евро заради митата на САЩ

Търсим алтернативни пазари в Европа и извън Европа, заяви министър Дилов

Днес, 19:52
Министърът на икономиката Петър Дилов увери, че правителството ще подпомогне бизнеса с намиране на алтернативни пазари в и извън Европа.
БГНЕС
Министърът на икономиката Петър Дилов увери, че правителството ще подпомогне бизнеса с намиране на алтернативни пазари в и извън Европа.

Прекият ефект върху износа на България вследствие на митата, въведени от САЩ, възлиза на 468 млн. евро, а косвеният се очаква да е 158 млн. евро. Това обяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на изслушване пред икономическата комисия в парламента.

В отговор на въпрос на Богдан Богданов от ПП-ДБ какви са политиките на министерството в отговор на американските мита, Дилов посочи, че още през април е стартирала работата по оценяване на преките и косвени ефекти в сътрудничество с Икономическия институт на БАН.

Новите американски мита, включително 15% върху вноса от ЕС, влязоха в сила на 7 август.

"От другата седмица започваме срещи с браншови организации, на които ще анализираме риска до каква степен са засегнати. Те ще бъдат информирани и за възможностите към алтернативни пазари в Европа и извън нея", обясни министър Дилов.

Правителството ще ускори нови търговски споразумения с трети страни като например Индонезия и Индия. Ще бъде засилена дейността на търговските аташета за осигуряване на нови възможности за българските предприятия. Ще се подготвят и финансови инструменти чрез Българската агенция за експортно застраховане, изброи министърът.

Другата седмица ще се проведе заседание на междуправителствената икономическа комисия с Китай. Според министър Дилов обаче българските производители трябва да се кооперират, за да излязат на този голям пазар.

Министърът на икономиката отговори и на въпроси за съвместното предприятие между германската компания "Райнметал" и ВМЗ Сопот за производство на барут и 155-милиметрови боеприпаси. "Смятат ли "Райнметал" да участват с трансфер на капитал?", попита Даниел Лорер от ПП-ДБ.

"Да, ще бъде инвестирано в капитал, не е само интелектуална собственост", отговори министър Дилов. Той не посочи конкретни суми, но каза, че вложението ще бъде според структурата на съвместното предприятие, в което "Райнметал" ще има 51%, а ВМЗ Сопот 49%. Както е известно българското участие ще е 960 млн. евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, мита, Петър Дилов

Още новини по темата

След Зафиров в Пекин китайци идват у нас

10 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Бесънт: САЩ могат да сринат руската икономика, но е нужно съдействие от Европа
07 Септ. 2025

Тръмп пак е разочарован от Путин
02 Септ. 2025

Съдът обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни
30 Авг. 2025

МВР и САЩ хвърлят тайни спецгрупи срещу прането на пари в България
29 Авг. 2025

САЩ върнаха десетки руснаци в Москва
29 Авг. 2025

"Български пощи" спират временно колетите за САЩ
25 Авг. 2025

Пощи от цял свят спряха колетите до САЩ
23 Авг. 2025

Мадуро мобилизира милиони във Венецуела
22 Авг. 2025

САЩ проверяват визите на 55 милиона чужденци
22 Авг. 2025

ЕС и САЩ обявиха официално сделката за митата
21 Авг. 2025

Кораб се взриви в Балтимор
19 Авг. 2025

Китай се хвали, че е прогонил US разрушител от спорни води
13 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар