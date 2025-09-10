Българският бизнес губи над половин милиард евро заради митата на САЩ

БГНЕС Министърът на икономиката Петър Дилов увери, че правителството ще подпомогне бизнеса с намиране на алтернативни пазари в и извън Европа.

Прекият ефект върху износа на България вследствие на митата, въведени от САЩ, възлиза на 468 млн. евро, а косвеният се очаква да е 158 млн. евро. Това обяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на изслушване пред икономическата комисия в парламента.

В отговор на въпрос на Богдан Богданов от ПП-ДБ какви са политиките на министерството в отговор на американските мита, Дилов посочи, че още през април е стартирала работата по оценяване на преките и косвени ефекти в сътрудничество с Икономическия институт на БАН.

Новите американски мита, включително 15% върху вноса от ЕС, влязоха в сила на 7 август.

"От другата седмица започваме срещи с браншови организации, на които ще анализираме риска до каква степен са засегнати. Те ще бъдат информирани и за възможностите към алтернативни пазари в Европа и извън нея", обясни министър Дилов.

Правителството ще ускори нови търговски споразумения с трети страни като например Индонезия и Индия. Ще бъде засилена дейността на търговските аташета за осигуряване на нови възможности за българските предприятия. Ще се подготвят и финансови инструменти чрез Българската агенция за експортно застраховане, изброи министърът.

Другата седмица ще се проведе заседание на междуправителствената икономическа комисия с Китай. Според министър Дилов обаче българските производители трябва да се кооперират, за да излязат на този голям пазар.

Министърът на икономиката отговори и на въпроси за съвместното предприятие между германската компания "Райнметал" и ВМЗ Сопот за производство на барут и 155-милиметрови боеприпаси. "Смятат ли "Райнметал" да участват с трансфер на капитал?", попита Даниел Лорер от ПП-ДБ.

"Да, ще бъде инвестирано в капитал, не е само интелектуална собственост", отговори министър Дилов. Той не посочи конкретни суми, но каза, че вложението ще бъде според структурата на съвместното предприятие, в което "Райнметал" ще има 51%, а ВМЗ Сопот 49%. Както е известно българското участие ще е 960 млн. евро.