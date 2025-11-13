Конгресът сложи край на бюджетната блокада в САЩ

Най-дългото спиране на работата на федералните институции заради липса на нов бюджет в историята на САЩ приключи, след като президентът Доналд Тръмп подписа законопроект за финансиране. Камарата на представителите одобри законопроекта по-рано днес с с 222 на 209 гласа, като така възстанови работата на правителството.

Тръмп обвини демократите за най-дългия шътдаун и оцени загубите на САЩ само от това на 1,5 трилиона долара. Президентът призова "да не забравяме това на междинните избори" за Конгреса.

Ще отнеме известно време до нормализирането на живота в САЩ - например, пътниците могат да продължат да изпитват ефектите на спирането на летищата, като над 900 полета в и от САЩ са отменени днес. Държавните служители ще си получат по график пълните обезщетения.

Пробивът за бюджета бе постигнат миналата седмица след като 8 сенатори от Демократическата партия подкрепиха бюджета в Сената в разрез с партийното решение.

Федералните агенции на САЩ спряха почти напълно работа на 1 октомври, след като Демократическата партия блокира бюджета в Сената. 1,4 млн. държавни служители спряха работа или работеха без възнаграждения.