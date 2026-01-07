Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Преследвачи на мигранти застреляха жена в Минеаполис

Днес, 00:41
BGNES/EPA

Агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) застреляха жена в колата ѝ по време на операция в Минеаполис. Департаментът за вътрешна сигурност (DHS) заяви, че жената се е опитала да прегази служителите, определяйки случая като акт на вътрешен тероризъм.

Стрелбата е станала в квартал в североизточната част на Минеаполис по време на планирана операция по задържане. Застреляната е 37-годишна бяла жена Рене Никол Гуд, американска гражданка. Жената не е била обект на разследването на ICE. Свидетели твърдят, че тя просто е блокирала пътя с колата си в знак на протест или е присъствала като наблюдател. 

В официалното изявление на Департамента за вътрешна сигурност се посочва, че когато агентите наближили превозното средство, шофьорката е подала рязко газ в посока на служителите. Служители са открил огън, „за да неутрализират непосредствена заплаха за живота им“.

Използването на термина „вътрешен тероризъм“ от страна на федералните власти за инцидент, включващ превозно средство и имиграционни агенти, е необичайно и доведе до вълна от въпроси. DHS твърди, че разполага с доказателства за идеологическа мотивация на жената, но детайли по тези доказателства все още не са оповестени публично.

Малко след инцидента на мястото се събраха групи от местни жители и активисти. Има съобщения за напрежение между протестиращите и полицията в Минеаполис, която бе извикана да охранява периметъра на федералното разследване.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей направи кратко изявление, в което призова за спокойствие и пълна прозрачност и поиска ICE "да се разкара от града". Фрей заяви, че версията на ICE за „самозащита“ е "пълна лъжа". 

Тъй като в инцидента са замесени федерални агенти, разследването се води от ФБР съвместно с инспектората на Департамента за вътрешна сигурност. Очаква се в следващите часове да бъдат прегледани записите от камерите, носени от служителите, ако е имало такива по време на операцията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

емигранти, САЩ

Още новини по темата

Държавният департамент обяви Източна Европа за по-безопасна от Западна
07 Яну. 2026

Светкавичната операция срещу Мадуро ще отприщи хаос във Венецуела
06 Яну. 2026

САЩ удариха Венецуела и задържаха Мадуро
03 Яну. 2026

Китай наложи санкции на САЩ заради оръжие за Тайван
27 Дек. 2025

Мир в Украйна до 90 дни предвиждат във Вашингтон
25 Дек. 2025

В САЩ ще превръщат промишлени сгради в "центрове за задържане"
25 Дек. 2025

Макрон критикува Вашингтон за натиск над Европа
24 Дек. 2025

Русия евакуира семействата на дипломати от Венецуела
23 Дек. 2025

Конгресмени искат разследване след смъртта на българин в миграционен център
22 Дек. 2025

САЩ задържаха още два танкера край Венецуела
21 Дек. 2025

България изведнъж стана критично важна за САЩ

20 Дек. 2025

Тръмп наложи санкции на "наркоплеменници" на Мадуро

12 Дек. 2025

САЩ ще искат достъп до социалните мрежи на туристите за пет години
11 Дек. 2025

САЩ превзеха танкер край Венецуела
11 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?