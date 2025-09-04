Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория

Управляващите бъркат, ако мислят, че могат като Тръмп да жонглират едновременно с Изтока и Запада

04 Септ. 2025
Шефът на "Позитано" 20 върви прекалено на изток - толкова, че трудно може да се обоснове с някакви тънки геополитически ходове, както изглежда се мъчи да направи Борисов.
БГНЕС
Шефът на "Позитано" 20 върви прекалено на изток - толкова, че трудно може да се обоснове с някакви тънки геополитически ходове, както изглежда се мъчи да направи Борисов.

Ако някой се е чудил какво може да разтърси правителството, отговорът е – очевидно нищо, след като дори китайският скандал с вицепремиера Атанас Зафиров беше приет от управляващите с пълно спокойствие. Визитата в Пекин обаче не е само повод за опозицията да открие огън срещу правителството. Това събитие поставя и доста фундаментални въпроси за това какво управление всъщност имаме.

Да видим как (формално) стоят нещата. От ГЕРБ-СДС редовно и категорично заявяват, че се смятат за стожер на проевропейската ориентация на България. Буквално вчера, когато започна новата сесия на Народното събрание, парламентарната група на Бойко Борисов излезе с декларация, в която обвини опозицията, че се опитва да "извади България от цивилизационната зона на Европа", и затова герберите ще работят за "съхраняване на проевропейския консенсус в българското общество".

Значи Борисов и хората му са твърдо за Европа и срещу всички противници на ЕС, нали така излиза? И след като са мандатоносители, това означава, че и самото правителство трябва да подкрепя същата линия. И не само кабинетът, но и парламентарното мнозинство, което стои зад него. Това е елементарната политическа логика, на която би трябвало да се изгражда една управляваща коалиция.

Какво се случва? От БСП съобщават, че партийният лидер Атанас Зафиров е заминал за Китай – най-близкият и най-важен съюзник на Путинова Русия. В Пекин той не само се среща с лидери на управляващата комунистическа партия (не е това проблемът - всички поддържат внимателни отношения с азиатския гигант), но и присъства на военен парад, на който почетни гости са руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун. Едва ли може да се намери по-лоша компания за висш държавен служител на демократична страна-членка на ЕС с (формално) проевропейско правителство!

У нас, разбира се, избухва негодувание, подхранено от резонния въпрос: в какво качество е Зафиров в Пекин – като български вицепремиер, като партиен лидер на БСП или като частен гражданин? Отговорът е очевиден – той е един от лидерите на правителството и на управляващата коалиция, и всичко, което прави, автоматично се обвързва с българската държавна власт. От тази гледна точка последиците от визитата са ясни – Зафиров на практика разбива същия този "проевропейски консенсус", за който мандатоносителите от ГЕРБ-СДС се кълнат, че техният кабинет ще защитава.

Как реагират герберите? Искат оставката на Зафиров? Поне го порицават за безотговорната постъпка, която реално направи на пух и прах външнополитическата линия на кабинета? Нищо подобно!

Борисов най-спокойно обясни пред медиите (още чакаме Делян Пеевски и Слави Трифонов да кажат нещо), че всяка партия разполага със свои лидери и политики (за какво е коалицията тогава?!). После добави, че няма какво толкова да придиряме на Зафиров, след като американският президент Доналд Тръмп лично се срещнал с руския си колега. Накрая обобщи, че "голямата политика, голямата игра е много по-сложна от тези глупости, които се опитват да внушават".

Добре, сигурно не схващаме "голямата политика" в същата дълбочина като играчите, сред които той изглежда брои себе си. Но като граждани имаме пълното право да търсим сметка на управлението, когато оплесква така нещата. Защото външнополитическият гаф е огромен и тепърва ще ни създава проблеми.

Какво ще обясняват нашите държавници, когато стреснатите им европейски партньори ги питат какво означава това, че български вицепремиер се появи на една и съща снимка с Путин? Какво ще отговарят премиерът Росен Желязков и външният министър Георг Георгиев? Че всяка партия в управлението си прави каквото си иска и те нямат право да се бъркат? Че всеки член на правителството може да води собствена външна политика, при това такава, която попада в директен конфликт с водещата линия на кабинета?

Защото, реално погледнато, точно така излиза. ГЕРБ-СДС обявява, че страната се движи стабилно на запад по европейското трасе. Изведнъж обаче се оказва, че "Позитано" 20 разполага със собствен локомотив и с пълна пара го кара на изток. Ама много на изток! Прекалено много, за да се обоснове с някакви тънки геополитически ходове, както изглежда се мъчи да направи Борисов.

Накъде отиваме като държава? Играем ли само в европейския отбор? Или само носим фланелката на тима на ЕС, а в действителност скришом сме се разбрали с капитаните на съперническите отбори? Бутафория ли е показната проевропейска линия на мандатоносителя ГЕРБ?

Това са големите въпроси, които воаяжът на Зафиров поставя. И те не могат да бъдат отметнати с нелепото обяснение, че всяка партия в управляващата коалиция имала свое разбиране за външната политика. Още по-малко с пренебрежителни коментари от типа – "вие тези работи не ги разбирате". Никой в България не може да се прави на Тръмп, като жонглира едновременно с Изтока и Запада. Ако някой мисли, че е възможно, ще се опари.

Проблемът не е, че вицепремиерът се поздрави с китайския водач Си Дзинпин ....
Проблемът не е, че вицепремиерът се поздрави с китайския водач Си Дзинпин ....
... а в това, че спокойно се нареди на снимка, на която беше и руският президент Владимир Путин.
... а в това, че спокойно се нареди на снимка, на която беше и руският президент Владимир Путин.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Атанас Зафиров, Бойко Борисов, Правителство на Росен Желязков, четворна коалиция

Още новини по темата

Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров
04 Септ. 2025

Борисов се утвърди като кмет на Пловдив
04 Септ. 2025

ДаБГ обяви "план за отпор на завладяната държава"
03 Септ. 2025

Китайската визита на Зафиров прерасна в колосален скандал

03 Септ. 2025

Мирчев: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски
30 Авг. 2025

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

Борисов: Радев, ПП и Пеевски действат в синхрон
15 Авг. 2025

Зафиров: Илияна Йотова е възможна номинация на БСП за президент

02 Авг. 2025

Пеевски официално предложи да се закрие КПК
30 Юли 2025

Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
28 Юли 2025

Борисов: Вече нямаме мнозинство, щом Пеевски премина към ПП-ДБ
26 Юли 2025

В ход е ново политическо пренареждане
24 Юли 2025

Борисов: Както сме влезли в еврозоната, така може да излезем
23 Юли 2025

Кой управлява България?
22 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар