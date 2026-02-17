Медия без
Краят на кабинета "Желязков" ще размести парламента

Дузина членове на правителството се завръщат като депутати и ще изместят колегите си

Днес, 11:15
Теменужка Петкова остава без шанс да се завърне като депутат - мандатът й отиде при "Величие".
Илияна Димитрова
На 19 февруари се очаква президентът Илияна Йотова да назначи служебно правителство, с което да сложи край на управлението на подалия оставка още през декември м.г. кабинет "Желязков". Възниква въпросът какво ще се случи с членовете на редовното правителство. Повечето от тях бяха спечелили депутатски мандати в настоящия парламент и се очаква отново да заемат местата си, измествайки сегашните им титуляри.

Това засяга седмина парламентаристи от ГЕРБ-СДС. Право да се завърнат в Народното събрание имат премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Томислав Дончев, шефът на МВР Даниел Митов, външният министър Георг Георгиев и колегите им в правосъдието – Георги Валентинов Георгиев, в образованието – Красимир Вълчев, и в енергетиката – Жечо Станков.

За времето, в което те участваха в изпълнителната власт, местата им като депутати, с решения на ЦИК, бяха заети съответно от Георги Иванов Георгиев, Михаил Митов, Деница Николова, Стефан Маринов, Валерия Славова, Десита Петкова и Станислав Губеров. Сега те ще ги загубят, освен ако бившите министри се откажат от парламента.

А това няма да може да направи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Причината е, че нейният мандат от Търговищкия избирателен район отиде при "Величие" след разместването, което направи ЦИК заради делото в Конституционния съд за повторна проверка на изборните резултати. Така избраният на нейно място Никола Джамбазов от ГЕРБ-СДС го загуби в полза на Ивайло Лазаров от "Величие".

В Народното събрание вероятно ще се завърнат и четиримата представители на БСП в кабинета "Желязков". Това са вицепремиерът Атанас Зафиров, който наскоро подаде оставка като лидер на партията, наследен от Крум Зарков; социалният министър Борислав Гуцанов, който се състезаваше срещу Зарков за партийния пост и загуби; шефът на регионалното ведомство Иван Иванов и на екологията Манол Генов. Техните места сега се заемат, след решения на ЦИК, от Нина Димитрова, Биляна Иванова, Десислав Тасков и Галин Дурев.

В ИТН имат един депутат, избран за министър – шефът на здравеопазването Силви Кирилов. Ако се върне в парламента, той ще измести наследилия го като депутат Димитър Гърдев.

Останалите осмина членове на правителството имат разнообразни кариери в частния и публичния сектор. Двама обаче заемаха изборни длъжности – това са общинските съветници Мирослав Боршош от ГЕРБ и Иван Пешев от БСП, които съответно са туристически и спортен министър. Техните места в Столичния общински съвет бяха заети от Йордан Тодоров от ГЕРБ и Иван Кирилов от БСП. Тук размествания, за разлика от парламента, няма да има.

