Краят на кабинета "Желязков" ще размести парламента

На 19 февруари се очаква президентът Илияна Йотова да назначи служебно правителство, с което да сложи край на управлението на подалия оставка още през декември м.г. кабинет "Желязков". Възниква въпросът какво ще се случи с членовете на редовното правителство. Повечето от тях бяха спечелили депутатски мандати в настоящия парламент и се очаква отново да заемат местата си, измествайки сегашните им титуляри.

Това засяга седмина парламентаристи от ГЕРБ-СДС. Право да се завърнат в Народното събрание имат премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Томислав Дончев, шефът на МВР Даниел Митов, външният министър Георг Георгиев и колегите им в правосъдието – Георги Валентинов Георгиев, в образованието – Красимир Вълчев, и в енергетиката – Жечо Станков.

За времето, в което те участваха в изпълнителната власт, местата им като депутати, с решения на ЦИК, бяха заети съответно от Георги Иванов Георгиев , Михаил Митов , Деница Николова , Стефан Маринов , Валерия Славова , Десита Петкова и Станислав Губеров . Сега те ще ги загубят, освен ако бившите министри се откажат от парламента.

А това няма да може да направи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Причината е, че нейният мандат от Търговищкия избирателен район отиде при "Величие" след разместването , което направи ЦИК заради делото в Конституционния съд за повторна проверка на изборните резултати. Така избраният на нейно място Никола Джамбазов от ГЕРБ-СДС го загуби в полза на Ивайло Лазаров от "Величие".

В Народното събрание вероятно ще се завърнат и четиримата представители на БСП в кабинета "Желязков". Това са вицепремиерът Атанас Зафиров, който наскоро подаде оставка като лидер на партията, наследен от Крум Зарков ; социалният министър Борислав Гуцанов, който се състезаваше срещу Зарков за партийния пост и загуби; шефът на регионалното ведомство Иван Иванов и на екологията Манол Генов. Техните места сега се заемат, след решения на ЦИК, от Нина Димитрова , Биляна Иванова , Десислав Тасков и Галин Дурев .

В ИТН имат един депутат, избран за министър – шефът на здравеопазването Силви Кирилов. Ако се върне в парламента, той ще измести наследилия го като депутат Димитър Гърдев .