Борисов отказа на Пеевски ролята на гарант на кабинета

Лека задочна кавга между водещите фигури на парламентарното мнозинство – Бойко Борисов и Делян Пеевски, имаше днес в кулоарите на Народното събрание. Спорът помежду им тръгна от неразбирателство кой всъщност ръководи управлението и идва само ден след като кабинетът оцеля при петия вот на недоверие.

"Правителството е на България. Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, не е на ИТН, не е на БСП", каза Борисов тази сутрин пред журналисти в отговор на въпрос дали кабинетът принадлежи на шефа на "Новото начало". И допълни: "Никой от нас няма право да говори – аз, аз съм гарант, аз, от мен зависи. Всеки от нас може да го каже." Борисов изрично уточни, че има предвид именно Пеевски като човека, от когото не иска да чува това "аз".

Тук водачът на ГЕРБ-СДС се върна обратно към собственото си политическо минало - сравни себе си с днешния Пеевски. "Всеки от нас може да има самочувствие, но когато от това самочувствие става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от тебе и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранният Борисов. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики, и самокритики. Те са всичките млади момчета в парламента – млади в политиката. Но самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно в политиката", размишляваше Борисов пред репортерите.

После сподели, че научил този урок по трудния начин през годините, и даде да се разбере, че е оставил зад гърба си времето, в което "ние можехме всичко, можехме сами и всеки искаше да е наш партньор". След това се прехвърли на Росен Желязков и се опита да смекчи критиките към премиера, че е подчинен на него и на Пеевски. "Всеки ден и час престой се дължи на мнозинство. Така че и към Желязков обидите са абсолютно несъстоятелни, защото той е подвластен на тази подкрепа от парламента", изтъкна водачът на ГЕРБ-СДС.

За да подчертае, че ситуацията не зависи от него, Борисов обвини ПП-ДБ, че "нямат план, искат да разрушат нещо, но нямат план как след това ще се възстанови". А президента Румен Радев нападна, че умишлено задържа назначенията в спецслужбите, и със съжаление коментира: "Ако бях премиер, щях да отида, да се разбера, но не съм и не мога да отговарям от името на Желязков."

Накрая Борисов чистосърдечно си призна: "Без ГЕРБ не може да има правителство. Стоим в това правителство, защото нищо по-добро от това не мога да измисля".

Като работодател към работник

Малко по-късно Пеевски отвърна, без изобщо да се развълнува от меката критика на своя съюзник. "ДПС-Ново начало е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите. Тъй че гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи", каза той, като наблегна на същото това "аз", което изглежда дразни Борисов.

След което недвусмислено даде да се разбере, че вижда своята роля като водеща. "Как оцелява това правителство? Оцелява, благодарение на мен – защо, заради хората", отсече Пеевски. Със самочувствие спомена, че "всеки ден поставям темите, разговарям с министрите".

Освен това той обясни на Борисов какво трябва да върши - като работодател към негов работник. "Г-н Борисов, най-важното днес е да се нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов", обясни Пеевски.

Малко по-късно пресцентърът на Пеевски разпространи текста на писмо, което той е пратил до премиера Желязков във връзка с водната криза. С него водачът на ДПС е поискал споменатия пред Борисов график за мерките и действията на правителството, екологичното и регионалното министерство за разрешаване на кризата в засегнатите населени места като Плевен, Ловеч и др. Иска да се запознае и с правителственото решение, с което се определят председател и членове на новосформирания национален борд за водите. "Настоявам за спешен отговор на поставения въпрос!", завършва писмото на Пеевски.

Трима премиери

Малко по-късно говориха лидерите на ДаБГ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които констатираха, че "тазсутрешната оперативка на тримата премиери не е минала добре". "България има трима премиери – един номинален, един, на който много му се иска, и един, който е истинският премиер ... Истинският премиер обясни, че говори с министрите. Той обясни, че се обажда на всеки един от министрите. Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на министрите, възлага им задачи и има изисквания към тях", каза Мирчев.

Той съобщи на репортерите, че партията му ще попита писмено всички министри от кабинета "Голямо Д", както нарече правителството, за да кажат – колко пъти им се обажда Пеевски, за какво, какво иска от тях и какво изпълняват те от това, за което им се обажда.

Кой управлява България? Доста странно правителство си имаме. Кабинетът събра ГЕРБ-СДС с една партия, която твърдеше, че се бори с "модела Борисов" (БСП), и с друга, която заплашваше да "изчегърта" герберите от българската политика (ИТН).

С надежда за президентска партия

Водачът на "Величие" Ивелин Михайлов коментира, че никога не е виждал такова отношение към Борисов, каквото проявява Пеевски. "Той буквално му каза – мълчи, върви нареди на министър-председателя не знам какво си. Делян Пеевски раздава заповеди вече и на Бойко Борисов, скастри го публично и Бойко Борисов, ако му е останала някаква чест, той веме трябва да заеме позиция. Това не е Бойко Борисов, който всички познаваме; това не е човекът, който като малко куче да го сритат и той да отиде да скимти в ъгъла. Трябва да видим останал ли е лъвът Борисов или се е превърнал не в пуделче, а в пекинез на Делян Пеевски", каза Михайлов пред парламентарните журналисти.

Той сподели и какъв според него е сценарият, при който ГЕРБ-СДС може да се измъкне от тази ситуация – образуването на партия от президента Румен Радев, когото определи като "най-доказаната политическа фигура в момента". "С него има партии, които ще образуват мнозинство ... 100 процента бихме подкрепили Радев, когато влезе в Народното събрание и вярваме, че той ще има между 70 и 100 депутати, което ще разреши този проблем и ще разсече възела в българската политика", смята партийният лидер. На Борисов Михайлов отреди бъдещата роля на "истинска опозиция, която да покаже каква трябва да е опозицията".