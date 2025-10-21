ГЕРБ и ИТН искат ротационен председател на НС

БГНЕС Идеята за ротационен шеф на НС се роди по време на "сглобката", когато парламентът беше оглавен от Росен Желязков.

Доникъде не стигнаха преговорите в управляващата коалиция.

Днес се проведе заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ), в който са представени трите формации в коалицията - ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН. Никакъв конкретен резултат не беше обявен. Нямаше изявление. Само във Фейсбук страницата на ГЕРБ беше публикуван изключително лаконичен пост, в който се съобщава, че ГЕРБ и ИТН са повдигнали въпроса за евентуално въвеждане на ротационно председателство на парламента. Трите формации са обсъдили и проекта за бюджет за 2026 г., който тревожно закъснява.

Разговорите продължават и през следващите дни - това е единственото, което се разбра. Уточнено е, че разговорите продължават по двете теми - председател на НС и бюджет.

По темата, която вълнува всички - присъединяването на "ДПС-Ново начало" към коалицията, няма и дума. А се очакваше, че свиканият от премиера Росен Желязков съвет ще се произнесе дали ще има преразпределение на властта заради включването на Пеевски в коалицията, което беше поискано от лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов. Самият Пеевски вчера обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството.

Единствената положителна новина е, че парламентът ще възобнови работата си от утре, след като управляващите я блокираха за цялата минала седмица. Днес се проведе заседание и на правителството, което също беше затворено от мандатоносителя ГЕРБ-СДС.

Идеята за ротационен председател на парламента се зароди още по време на т. нар. сглобка, когато ГЕРБ и ПП-ДБ стигнаха до компромис Росен Желязков да оглави парламента. Идеята беше след три месеца депутат от ПП-ДБ да поеме поста. До това обаче така и не се стигна.

Политически реакции

По темата се включи президентът Румен Радев. "Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания за корупция по "Магнитски" политик, да ги уведоми дали ще ги бъде. Правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши", коментира държавният глава пред медиите.

Ивайло Мирчев от ДБ написа във Фейсбук, че "театралното късане на ризи от Борисов показа само едно: без съгласието на Пеевски той не смее нито да сменя министри, нито да ходи на избори, нито да заяви амбиции за министър-председател". "Днес за Борисов е останала само една опция: да брои колко от кметовете и активистите му се изнизват към "Новото начало"", смята опозиционният политик.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова, за чието отстраняване се заговори покрай пренастройването на коалицията, днес коментира, че "няма напрежение в коалиционния мир". "Още утре ще има пример да се покаже, че Народното събрание работи и въпросите в дневния ред ще бъдат от значение, тъй като предстоят няколко важни - разбира се, бюджетът в следващите седмици и месеци е най-важният. Всичко ще бъде насочено към това да се преодолеят онези недоизказани неща, които притесняват някои от колегите", каза Киселова, цитирана от БНР .

Втора обиколка

Депутати на ГЕРБ правят втора обиколка на регионите си в рамките на седмица, след като лидерът Бойко Борисов им разпореди да слязат при народа. Този път хвърковатата чета се среща специално с кметове, общински съветници и обсъжда управленски задачи. Мероприятието не е централно афиширано, но от местните структури летят точно такива новини:

Борисов бе разпоредил срещите с електората след провала на ГЕРБ на вота в Пазарджик, с цел да се проучи настроението за национални избори. Изводите бяха направени бързо-бързо - хората са против. Но депутатите на ГЕРБ има защо да наглеждат и представителите си в местната власт, тъй като някои се преориентират към Делян Пеевски.

Преди дни този процес бе подсказан от шуменския народен представител Христо Христов за своя район: "В така наречените смесени региони етническите партийни гаранти настъпват, заплашвайки хората с отнемане на едно от най-важните неща, а именно честното им препитание. Заплахите за насъщния им са довели до това – роднини да не могат да присъстват на семейно тържество, дългогодишни приятели да не се поздравяват. Хората в северните общини от областта са отстъпили от принципите си и предават дългогодишни идеи, които са защитавали, защото се страхуват".