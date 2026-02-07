Крум Зарков е новият лидер на БСП

Крум Зарков е новият председател на БСП. Той беше избран на проведеното днес заседание на партийния конгрес с гласовете на 416 делегати от общо 721 действителни гласа, подадени на избора за председател. Освен него, кандидати за поста бяха Борислав Гуцанов, който остана втори с 302 гласа, и Руси Статков с 3 гласа.

Основната битка на конгреса беше между Гуцанов, който като социален министър в кабинета "Желязков" беше разглеждан като опора на досегашния курс на партията, сближил я с ГЕРБ и ДПС, и Зарков, който се обявява за противник на тази политика.

Изборът се проведе, след като днес досегашният лидер Атанас Зафиров обяви, че се оттегля от поста. Това става една година, след като беше избран за председател на БСП. Като мотив той посочи, че не желае да участва във вътрешни битки, които ще разделят партията.

Крум Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция. Син е на разследващата журналистка Анна Заркова. Той е бивш депутат от БСП, бил е и служебен министър на правосъдието, назначен от президента Румен Радев. До неотдавна Зарков беше един от секретарите на Радев, но напусна в знак на протест , когато миналата година тогавашният държавен глава обяви предложението си за референдум за отлагане на влизането в еврозоната.

Какво каза Крум Зарков

В първото си слово като водач на БСП Зарков говори недълго и без конкретни детайли за политическите си планове. Речта му по-скоро целеше да вдъхнови сподвижниците му и да подчертае, че с него идва промяна не само в БСП, но и в политическия живот на страната.

Зарков подчерта, че победата му днес ще служи като "знак към всеки, който мисли, че няма смисъл да се бори, че политиката е мръсна работа, че не е възможно, ако не те посочат, ако не се договориш". "Възможно е и днес го доказахме. Нека всеки български гражданин знае, че България има партия с традиции и бъдеще, а демокрацията е начин на функциониране. Има грешки, има санкциониране на грешките, има уважение към всеки. Това е нормалният политически процес. Този процес скоро трябва да завладее цяла България. Ако довчера ни сочеха с пръст, днес трябва да ни дават за пример. Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика", заяви той. След това неясно обеща, че БСП ще се нареди до "тези, които се борят за справедливост във всичките й форми". Накрая символично обяви заседанието на конгреса за закрито и "началото на новия ден".

Малко по-детайлно за възгледите си говори Зарков тази сутрин в интервю за bTV. Той обеща да внесе "ново, истинско съдържание на абревиатурата БСП". ""Б" да значи "българска", а не "бутикова", "С" да значи "социалистическа", а не "съглашателска", а "П" да значи "партия", а не "Пеевски", обясни мисълта си претендентът. Той уточни, че смята последната година за "съглашателска с Пеевски". Като отговорни за това посочи не само Атанас Зафиров, но и "неговите тенори", без да назове имена. По отношение на Румен Радев, Зарков посочи, че когато става въпрос за борба с олигархията, двамата са "на една линия" и поддържат отношения на взаимно уважение.

Почти веднага след избора му започнаха да изникват отзиви от други политици. "Никога не съм вярвала, че така ще се радвам. Една партия по-малко за Пеевски", написа Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ във Фейсбук. "Познавам Крум от години и знам, че ако има някой, който може да постигне тези реформи - това е той", включи се Борис Бонев от "Спаси София". Според него знак дали има промяна ще е дали групата на БСП в Столична община "ще продължи да е на повикване от ГЕРБ или ще напусне икономическото мнозинство".

Какво каза Атанас Зафиров

По-рано днес Атанас Зафиров произнесе дълга реч пред конгреса, накрая на която обяви оставката си. Зафиров посочи, че столетницата се намира в криза, която е останала нерешена при всяко едно ръководство от 2009 г. досега, включително и неговото, а само е била отлагана във времето. Междувременно, посочи той, електоралната база на БСП изчезва, а светът се променя. Сега според него партията е на път да повтори досегашната си грешка, като вместо да подреди идейната си база, се отдаде на битки за лидерството. Зафиров специално спомена, че се притеснява от разминаването между новото поколение в БСП, което търси бърз пробив, и 100-годишната партийна машина.

За собствената си работа Зафиров се похвали, че е разрешил финансовите проблеми на БСП, стабилизирал е партията и е обединил около нея другите леви формации. А влизането в управлението, заедно с ГЕРБ и ИТН, а впоследствие и с ДПС, обясни като ход, с който столетницата е осъществила своите политики и е дала възможност на младите си хора да придобият политически и административен опит. Що се отнася до излизането от властта, Зафиров неясно каза, че управлението се превърнало в терен за разрешаване на вътрешнопартийни и лични въпроси.

Той нито веднъж не спомена имената на лидерите на ГЕРБ и ДПС - Бойко Борисов и Делян Пеевски, с които заедно участваха в управлението. Неговите критици го атакуват, че е подчинил БСП на техните интереси, особено на Пеевски. Зафиров само каза, че под негово ръководство "Позитано" 20 "няма зависимости, няма задкулисни договорки, няма скрити ангажименти, няма външни центрове на влияние".

По отношение на бившия президент Румен Радев, Зафиров посочи, че амбициите му отдавна са известни на БСП, още преди година. "Няма нужда да бъдем изненадани и да придаваме извънредност на събитията", смята той.

След него говори председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев, който също предупреди съпартийците си, че няма да решат нищо само със смяна на лидера. Също като Зафиров, той се отказва от участие в избора на следващия председател на БСП и в парламентарните избори.

Критики от делегатите

Някои от ораторите на конгреса отправиха тежки думи срещу току-що подалия оставка председател и неговото обкръжение, включително за съюза с ГЕРБ и ДПС. "Влязохме в лапите на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Тръгнахме с тях срещу президента. И кой сега е губещият? Тези две лица ни консумираха и изядоха и изплюха. Това беше една година на унижение, в която виждахме как нашият председател влиза в стаята на Делян Славчев Пеевски", каза депутатът Иван Петков (и на предния конгрес той говори за лидера на ДПС – бел.а.).

Делегатът Славчо Тасков почти се разплака, докато разказваше, че партийните членове са били неглижирани от ръководството, а формацията е на път да изпадне от политическия живот. Той заяви, че няма да гласува за БСП на изборите. "Може би е добре да не влезем в парламента, да се отърсим от паразитите, да останем само социалистите", допусна Тасков.

Друг делегат разкритикува проекта на политическа платформа, чийто език определи като "неясен, претенциозен и мъгляв", без запомнящо се съдържание, и предрече, че тя няма да докосне избирателите.

Програма - назад към миналото

Въпросната политическа платформа, като идеи и стил, по-скоро връща партията към ранните й години в демократична България. Иван Таков, шефът на БСП-София, който оглавяваше комисията, изработила документа, изненадващо обвърза съдържанието й с влизането на Румен Радев в политиката. Той напомни, че политическият проект на експрезидента ще конкурира БСП и може да привлече нейни избиратели. Таков смята, че Радев ще мобилизира желаещите промяна избиратели, но няма да се позиционира вляво. А това според него е шанс БСП да привлече левите гласоподаватели, ако им представи "една радикална социалистическа платформа".

Документът е под надслова "Една друга България е възможна", което вероятно ще бъде и предизборният лозунг на партията. В началото се посочва, че живеем във време на "дълбока историческа промяна", която според "Позитано" 20 показва "разпада на глобалната система на финансиализирания капитализъм по силата на собствените му вътрешни противоречия". Това е съпроводено с "криза на демокрацията и възход на авторитаризма, империализъм и милитаризация".

За България "Позитано" 20 обяснява, че корупцията "следва от самата логика на управление на неолибералната държава", която обвързва с практики като "приватизация, дерегулация, концентрация на богатството и централизация на властта". "Това е държава на малцинството олигарси, а не България, която българските граждани искат", обобщава позицията си партийното ръководство. И обявява БСП за "гласа на хората на труда".

Като мерки се предлагат: въвеждане на прогресивен данък и необлагаем минимум; повишаване на максималния осигурителен доход до постепенното му отпадане; премахване на делегираните бюджети в образованието, здравеопазването и културата; ориентиране на външната политика към дипломацията, намаляване на военните разходи и неутралитет във военни конфликти.

В документа се признава, че БСП е "част от кризата на доверие в политическата система" заради "немалко грешки", но не се споменават конкретни имена и събития.

Остава да видим доколко новият председател ще приеме така подготвения проект на платформа или ще предложи собствен вариант.