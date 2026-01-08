Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Брожение в БСП: Младежите искат оставката на Атанас Зафиров

Това става малко преди Националният съвет на партията, който трябва да гласува оставката на изпълнителното бюро

Днес, 18:46
Атанас Зафиров
БГНЕС
Атанас Зафиров

Младежкото подразделение на БСП настоява за провеждане на нов конгрес, избор на нови лидери на партията и реорганизиране на комуникацията между ръководство и членове. Това става ясно от писмо, изпратено до централата на "Позитано" 20 със задачи за следващите 100 дни до изборите.

Исканията идват преди 10 януари, когато Националният съвет на партията трябва да гласува оставката на изпълнителното бюро на столетницата, която беше подадена на 16 декември след падането на кабинета "Желязков". За отбелязване е, че лидерът на социалистите Атанас Зафиров не подаде оставка и сега се очаква да посочи ново тясно ръководство. Изпълнителното бюро на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.

Младежите от БСП обаче подчертават, че и Зафиров трябва да подаде оставка. В декларацията се казва, че партията трябва да реши дали ще продължи по пътя на инерцията, компромисите и разминаването на идентичността или ще поеме по пътя на промяната. Младежите оправдават участието на партията в кабинета "Желязков" заедно с ГЕРБ, ИТН и ДПС-Ново начало, като заявяват, че това се е налагало в името на левите политики и защитата на уязвимите граждани, но заедно с това е трябвало през цялото време да правят големи компромиси. 

Те заявяват, че управлението на страната е било поставено в сянката на двама мъже (вероятно Делян Пеевски и Бойко Борисов - б.а), чиято липса на държавническа отговорност е станала символ на корупция. Но тази фон БСП се е превърнала в безгласен партньор, изтърпял поредица от унижения в името на това да участва във властта, твърдят младежите.

По информация на Клуб Z обаче изпълнителното бюро няма да уважи искането на младежите за свикване на конгрес.

Напрежение в партията има не само в София. Част от структурите на соцпартията в страната искат оставката на Атанас Зафиров и се обявиха "за" свикване на конгрес. Кюстендилската организация и тази в Пловдив са против ръководството. Напрежение се забелязва в структурите във Видин, Поморие, Сандански и други градове.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БСП, Атанас Зафиров

Още новини по темата

БСП се тревожи, че не е успяла да "обясни постиженията си"
24 Дек. 2025

Правителството даде "Позитано" 20 на БСП за още 10 години

23 Дек. 2025

БСП и ИТН не виждат възможност за ново правителство
17 Дек. 2025

Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
16 Дек. 2025

БСП разбрала от медиите за оставката на кабинета
12 Дек. 2025

БСП предупреди, че може да напусне кабинета
27 Ноем. 2025

БСП откри паметник на Георги Димитров
25 Ноем. 2025

Бесепари се омерзиха от униженията пред Борисов и Пеевски
30 Окт. 2025

БСП е отвлечена и упоена
30 Окт. 2025

Управляващите обмислят или вот на доверие, или нов кабинет
15 Окт. 2025

Зафиров: Няма драма с отнетите правомощия на Радев за службите
12 Окт. 2025

След Зафиров в Пекин китайци идват у нас

10 Септ. 2025

В БСП се подготвя силен завой наляво
06 Септ. 2025

Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким и няма защо да подавам оставка
05 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?