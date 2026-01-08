Брожение в БСП: Младежите искат оставката на Атанас Зафиров

Младежкото подразделение на БСП настоява за провеждане на нов конгрес, избор на нови лидери на партията и реорганизиране на комуникацията между ръководство и членове. Това става ясно от писмо, изпратено до централата на "Позитано" 20 със задачи за следващите 100 дни до изборите.

Исканията идват преди 10 януари, когато Националният съвет на партията трябва да гласува оставката на изпълнителното бюро на столетницата, която беше подадена на 16 декември след падането на кабинета "Желязков". За отбелязване е, че лидерът на социалистите Атанас Зафиров не подаде оставка и сега се очаква да посочи ново тясно ръководство. Изпълнителното бюро на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.

Младежите от БСП обаче подчертават, че и Зафиров трябва да подаде оставка. В декларацията се казва, че партията трябва да реши дали ще продължи по пътя на инерцията, компромисите и разминаването на идентичността или ще поеме по пътя на промяната. Младежите оправдават участието на партията в кабинета "Желязков" заедно с ГЕРБ, ИТН и ДПС-Ново начало, като заявяват, че това се е налагало в името на левите политики и защитата на уязвимите граждани, но заедно с това е трябвало през цялото време да правят големи компромиси.

Те заявяват, че управлението на страната е било поставено в сянката на двама мъже (вероятно Делян Пеевски и Бойко Борисов - б.а), чиято липса на държавническа отговорност е станала символ на корупция. Но тази фон БСП се е превърнала в безгласен партньор, изтърпял поредица от унижения в името на това да участва във властта, твърдят младежите.

По информация на Клуб Z обаче изпълнителното бюро няма да уважи искането на младежите за свикване на конгрес.

Напрежение в партията има не само в София. Част от структурите на соцпартията в страната искат оставката на Атанас Зафиров и се обявиха "за" свикване на конгрес. Кюстендилската организация и тази в Пловдив са против ръководството. Напрежение се забелязва в структурите във Видин, Поморие, Сандански и други градове.