Опозицията в БСП надделя за конгрес

На „Позитано 20“ заседава Националният съвет на БСП. Основната цел е избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро, предаде БГНЕС. При гласуването на дневния ред надделяха гласовете от партийната опозиция да се проведе конгрес за смяна на ръководството на партия. Дневният ред, предложен от Атанас Зафиров, не събра мнозинство.

В ранния следобед пленумът реши да свика конгрес на партията. Националният съвет на левицата гласува форумът да се проведе на 7 и 8 февруари, след като цялото ръководство подаде оставка през декември. По информация на БНТ решението е взето с ясно мнозинство - 96 гласа „за“, 33 „против“ и 8 „въздържали се“ форумът беше насрочен за 7 и 8 февруари.

На 16 декември Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет Атанас Зафиров. Самият председател обаче, не подаде оставка с мотива, че той е длъжен да я подаде пред Националния съвет.

"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет и от смислената дискусия, която проведохме там. Решението е за конгрес преди изборите", посочи председателят на софийската организация на БСП Иван Таков. "На него първо трябва да имаме точен и ясен анализ за нашето участие в управлението, на нашата парламентарна дейност, както платформа и насоки за следващите избори, които трябва да направим, а също така и избор на ново ръководство", заяви той.

Иван Таков обясни, че предстои да започнат номинационни събрания по районните и общински конференции.

На въпрос дали самият той ще бъде кандидат за председател на БСП, Таков отговори, че не изключва никакъв вариант. "Това е въпрос на номинации и на решение на конгреса", коментира той.

Преди пленума мненията на участниците в него за това дали трябва да се свиква конгрес на партията и да се смени ръководството бяха разделени.

Заместник-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов смята, че провеждането на конгрес в момента ще хвърли партията във вътрешни междуособици. "Конгресът не значи поемане на отговорност, а поредният форум, но „по-висок“, в който в един по-широк състав да бъдат изговорени доста от нещата, които ще се чуят и днес", добави той. Попитан трябва ли да има смяна на лидера на БСП – нещо, за което призоваха от младежката организация, Паргов заяви, че темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки един лидер и това е драмата на всеки един лидер от последните 35 години.

По-категорични в изказванията си за нов лидер и конгрес бяха младите депутати Габриел Вълков и Иван Петков.

„БСП има нужда от нов път с нови лица, които заедно с новата платформа могат да я върнат обратно сред първите политически сили в първите редици на парламента, където вярвам, че заслужава да бъде една лява партия“, подчерта Вълков и призова за свикване на конгрес.

Иван Петков отбеляза, че въпросът е деликатен. „Ако не сменим това ръководство, ако не сменим този председател, не знам с какви очи ще излезем пред обществото. Обществото, което свали този кабинет. Кабинет, в който ни вкара това ръководство“, каза той. За него не само председателят и ръководството трябва да си отидат, но и може би да се избере нов Национален съвет. Иван Петков смята, че заседанието на конгреса трябва да се проведе в близките две-три седмици.

Свикването на конгреса е най-разумно и за Борислав Гуцанов, но в същото време призова да не се слага каруцата пред коня по въпроса за смяната на лидера. „Събирайки конгреса, това е колективната мисъл на партията. Тя е на повече от 130 години. Винаги в тежки моменти знаем как да подходим и винаги сме подхождали мъдро, а това става със събиране на висшия форум на партията“, посочи той.

Настояващите за конгрес смятат, че БСП не е трябвало да се включва в правителството на Росен Желязков, което подаде оставка. В този кабинет БСП участваше с някои от най-видните си фигури, включително Атанас Зафиров като вицепремиер и Борислав Гуцанов като социален министър