Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Правителството даде "Позитано" 20 на БСП за още 10 години

Днес, 15:24
"Позитано" 20
Фейсбук/Младежко обединение на БСП
"Позитано" 20

Политическа партия "Българска социалистическа партия“ ще ползва имоти - частна държва собственост в град София за нови 10 години и докато отговаря на законовите изисквания за това. Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху тях в полза на централното ръководство на партията и на регионалните й структури в град София за административни нужди.

Става дума за три сгради - централното ръководство на партията продължава да ползва административна и делова сграда на ул. "Позитано“ № 20 в район "Възраждане“, а регионалните й структури - самостоятелни обекти в сграда на ул. "Леге“ № 8-10 в район "Средец“, стаи и предверие в сграда на ул. "Дравски бой“ № 6 в район "Надежда“.

С решението на Министерския съвет се предвижда областният управител на София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което се предоставят имотите, и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции при неизпълнение му. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БСП, Позитано 20

Още новини по темата

БСП и ИТН не виждат възможност за ново правителство
17 Дек. 2025

Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
16 Дек. 2025

БСП разбрала от медиите за оставката на кабинета
12 Дек. 2025

БСП предупреди, че може да напусне кабинета
27 Ноем. 2025

БСП откри паметник на Георги Димитров
25 Ноем. 2025

Бесепари се омерзиха от униженията пред Борисов и Пеевски
30 Окт. 2025

БСП е отвлечена и упоена
30 Окт. 2025

Управляващите обмислят или вот на доверие, или нов кабинет
15 Окт. 2025

В БСП се подготвя силен завой наляво
06 Септ. 2025

Зафиров: Илияна Йотова е възможна номинация на БСП за президент

02 Авг. 2025

БСП си търси нов електорат
26 Юли 2025

Според зам.-шеф на БСП живеем в "данъчен фашизъм"
23 Юли 2025

Драма в БСП - Шумен: Партията ли управлява града, или Пеевски?
09 Юни 2025

БСП подкрепи въвеждането на еврото

17 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?