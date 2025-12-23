Правителството даде "Позитано" 20 на БСП за още 10 години

Политическа партия "Българска социалистическа партия“ ще ползва имоти - частна държва собственост в град София за нови 10 години и докато отговаря на законовите изисквания за това. Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху тях в полза на централното ръководство на партията и на регионалните й структури в град София за административни нужди.

Става дума за три сгради - централното ръководство на партията продължава да ползва административна и делова сграда на ул. "Позитано“ № 20 в район "Възраждане“, а регионалните й структури - самостоятелни обекти в сграда на ул. "Леге“ № 8-10 в район "Средец“, стаи и предверие в сграда на ул. "Дравски бой“ № 6 в район "Надежда“.

С решението на Министерския съвет се предвижда областният управител на София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което се предоставят имотите, и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции при неизпълнение му.