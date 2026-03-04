Ако педиатърът изчезне, търсете го в Бургас

Ако педиатърът ви внезапно пропадне вдън земя, можете да бъдете сигурни само в едно – това не е индивидуален, а национален феномен. В последните месеци цели екипи детски лекари мигрират от град на град и от болница в болница. Детските хирурзи на Варна тръгнаха за Бургас. Детските пулмолози на столичната педиатрия са "изкушени" от "Пирогов". Самият директор на най-голямата ни педиатрична болница ту напуска, ту се връща, ту е фаворит и той за Бургас. Всичко това се случва на фона на първия готов от множество дублиращи се проекти за многопрофилна детска болница в страната, от които с най-неясен хоризонт е уж най-важният – националният проект в "Горна Баня". Всички те прибавят стотици нови легла към и без друго най-раздутата болнична мрежа в Европа при тежък дефицит на кадри. А иначе педиатрията е за поредна година сред най-желаните специалности за завършващите медици, стига да има някой време, пари и търпение да инвестира в тяхната специализация.

Магнитът Бургас

Бургас изпревари София със своята многопрофилна детска болница "Св. Анастасия", която вече набира усилено екип. В началото на годината кабинетът разшири параметрите на проекта до 27 медицински специалности в 26 клиники и отделения с разкрити 142 легла, а този месец се очаква да му даде разрешение да работи.

Сградата на новата болница е готова, така че по всичко личи, че това ще е първата многопрофилна детска болница в страната. Появата на нова детска болница сама по себе си е достатъчно силен фактор да размести статуквото, особено като се имат предвид дефицитите почти навсякъде – липсата на комплексен подход, високотехнологично оборудване, истинска среда за лечение на деца (каквато обикновено се появява само по силата на някоя благотворителна инициатива като "Светулка"). Бургас, освен това, знае как да привлича желаните хора – общината осигурява жилища, ваучери за храна, детски център за децата на персонала, специализации в чужбина, дори курс по чужд език, йога и народни танци.

Екипът на болницата все още не е комплектован, така че вероятно тепърва ще видим отлив от детските клиники в София и страната. Дотук са известни само кандидатите за директор. Сред тях не толкова изненадващо е шефът на столичната специализирана болница по детски болести "Проф. Иван Митев" Благомир Здравков. Преди това Здравков обяви, че напуска поста си заради административен натиск и "безкрайни проверки". "В такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето", написа Здравков за оставката си, която беше незабавно приета от предишния министър Силви Кирилов. Новият министър Михаил Околийски обаче убеди Здравков да остане, а Здравков бе цитиран да казва, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение, както и за подобряване на условията. Скоро след това обаче се разбра, че той всъщност не се оттегля от конкурса в Бургас и даже е фаворит на комисията. А това даже не е единственото място, на което кандидатства. "Конкурсът е една от професионалните възможности, които аз за себе си съм решил да предприема още преди подаването на оставка. Аз съм подал документи не само за тази позиция и не само в болници в България", обяснява д-р Здравков.

Познай кой ще дойде в "Пирогов"

За това разместване се разбра от интервю на новия здравен министър Михаил Околийски пред "Неделя 150". "Има един екип детски пулмолози, които са пред договор с "Пирогов". Те биват изкушени да отидат в "Пирогов" и да оголят това звено в детската болница", обясни министърът. По думите му, от звеното, което трябва да приюти екипа, дори са стачкували символично, защото то е малко и недофинансирано, а изведнъж ще трябва да намери начин да финансира още 11 медици. "За това няма щат, няма бюджет. Такива неща не би трябвало да се правят в крачка. Би трябвало тези млади хора да бъдат спокойни на работното си място, да бъдат уважавани. Те това търсят“, коментира министърът.

Този необичаен казус, за който публично е известно много малко, беше определен дори като саботаж срещу клиниката по педиатрия на "Пирогов". В нея в момента, според сайта на спешния институт, има 13 медици. Идването на още почти толкова персонал в рамките на настоящия бюджет, и то при липса на нормално бюджетно финансиране, изглежда трудно обяснимо. То обаче е показателно за процесите, които текат в тази област – трескаво "пазаруване" на готови екипи, докато младите лекари протестират на улицата за адекватни условия на специализация.

Лекуват ли рисунките по стените

Това беше една от най-драматичните новини в детското здравеопазване в началото на годината. От 1 март варненската болница "Св. Анна" закри отделението по детска хирургия, след като медиците напуснаха, привлечени от частна болница в Бургас. Това не е единствената детска хирургия във Варна и пациентите ще бъдат насочвани към "Св. Марина", но и този случай разкри забележителни аномалии.

"Св. Анна" има финансови проблеми и кметът Благомир Коцев едва дочака служебния кабинет, за да иска 300 000 евро за разплащане на най-неотложните й задължения. В последния месец всички работещи са получили само основните си възнаграждения (както е известно, по-голямата част от възнагражденията в болниците се изплащат като ДМС), а на протест млади лекари твърдяха, че получават под минималната заплата. Напусналите хирурзи обаче твърдят, че парите са по-малкият проблем, а основният е в невъзможността да работят нормално. Плановите операции се правят веднъж седмично, а записванията са чак за юли

Случаят във Варна породи спорове малки или големи са заплатите на лекарите, след като бяха показани фишове за 10 000 лв. Това обаче е само единият проблем. Медиците твърдят, че основният им проблем във Варна е, че не могат да работят – плановите операции се правят веднъж седмично, а записванията са чак за юли. Сега ръководството се опитва да ги убеди да останат срещу обещание за 3 и повече дни за планови операции. Другият голям проблем, както в много държавни болници, е апаратурата. Операционните зали на отделението, твърди болницата, са сред последните обновени. Според медиците обаче те правят медицина от 18-и век. "Отделението е красиво, но рисунките по таваните и стените не лекуват", обяснява д-р Румен Христов, бивш началник на отделението. "Имаме един лазер, закупен с помощта на дарения. Нямаме лапароскопска апаратура. Почти всичко ни е дарение", каза той в една от изявите си покрай напускането.

Детски хирурзи има, разрешение – не

Реализацията е голямата причина за напускането на детските хирурзи във Варна, но точно реализацията им в Бургас в момента все още е под въпрос. Екипът трябваше да започне работа в новия корпус "Мама и аз" на "Сърце и мозък", но частната болница все още няма разрешение за част от детските специалности, които е обявила на сайта си, вкл. и детската хирургия. За тях се извършва анализ на потребностите и възможностите за финансиране по НЗОК, а докато той е готов болницата обяви безплатни детски прегледи и консултации.

Ще бъде много интересно как ще процедират изпълнителна агенция "Медицински надзор", които трябва да направят анализа и МЗ с разрешението за новото детско звено в Бургас. Там по всичко личи, че ще се повтори драмата в София от миналата година, когато в рамките на два дни "Търговска лига" първо получи, а после загуби разрешение да построи многопрофилна детска болница "Мама и аз", която щеше да дублира бъдещата национална детска болница, въпреки че тя, разбира се, все още е с твърде неясен хоризонт.